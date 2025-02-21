SON DAKİKA | Borsa İstanbul sert düştü! BİST 100'de günlük kayıp yüzde 3,4'ü aştı... Herkes aynı şeyi soruyor: "Ne oluyor?"

Son dakika: Neredeyse bir yıldır yatırımcısını güldürmeyen Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde sert düştü. Akşam saatlerinde BİST 100'de günlük kayıp yüzde 3,4'ü aştı.

Güne yükselişle başlayan BİST 100, 9.800 bandında yatay hareket ederken öğleden sonra satış baskısının artmasıyla son saatte 9.400 puan bandına kadar geriledi.

Endeks, kapanışa doğru %3',4'ün üzerinde değer kaybı yaşadı. BIST 100 dışı endeks ise %22in üzerinde düştü.

SERT DÜŞÜŞ SOSYAL MEDYDA DA OLAY OLDU

Borsa'daki ani sert düşüş yatırımcıyı adeta isyan ettirirken, sosyal medyada adeta yorum yağdı. Herkes, söz konusu bu düşüşün neden olduğunu merak ederken, yorumlar da peş peşe geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ENGİNYURT: "NE OLUYOR? SPK VE MEHMET ŞİMŞEK SEYREDİYOR"

Enginyurt "Dün ve bugün BORSA neden düşüyor? Küçük yatırımcı batıyor, SPK seyrediyor. Ne oluyor? Ekonomi düzeliyor derken Borsa İstanbul niye çöküyor?

Mehmet Şimşek ses ver. SPK ses ver. Millet sizin yüzünüzden iflas etti. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

GÜLER: "TÜRKİYE'YE AYAR VERMEK KİMİN HADDİNE?"

Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler'de X platformu hesabından yaptığı paylaşımda "Borsa'ya saldırdılar! Klasik 'ayar verme' taktiği! Eski Türkiye'ye ait operasyon modeli! TÜSİAD bu saldırının neresinde acaba? İyi de SPK ne iş yapar? Türkiye'ye ayar vermek kimin haddine?" ifadelerini kullandı.

BİST 100’DE BUGÜN EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

BİST 100’de bugün en çok yükselen hisseler şu şekilde sıralandı:

BERA

TOASO

REEDR

PASEU

LIDER

BİST 100’de bugün en çok düşen 5 hisse ise gün sonuna doğru şöyleydi:

ALFAS

KOZAL

KOZAA

CLEBI

CIMSA