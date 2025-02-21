SON DAKİKA | SPK'dan 'Borsa İstanbul' açıklaması! Sert düşmüştü, inceleme başlatıldı

Son dakika: Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde sert düştü. Akşam saatlerinde BİST 100'de günlük kayıp yüzde 3,4'ü aşarken, hafta kapanışı yüzde 2,09'lık düşüşle kapanmıştı. Söz konusu sert düşüş yatırımcıları isyan ettirirken, beklenen açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) geldi.

SPK, İNCELEME BAŞLATTI

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşle ilgili inceleme başlatıldı.

SPK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."