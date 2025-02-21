FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | SPK'dan 'Borsa İstanbul' açıklaması! Sert düşmüştü, inceleme başlatıldı

SON DAKİKA | SPK'dan 'Borsa İstanbul' açıklaması! Sert düşmüştü, inceleme başlatıldı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.02.2025 22:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) inceleme başlattı. SPK'dan yapılan açıklamada " Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır." denildi. BİST 100, haftanın son işlem gününde kapanış saati yaklaşırken yüzde 3,4'e yakın düşüş yaşamış, haftayı da yüzde 2,09 kayıpla kapatmıştı.

SON DAKİKA | SPK'dan 'Borsa İstanbul' açıklaması! Sert düşmüştü, inceleme başlatıldı

Son dakika: Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde sert düştü. Akşam saatlerinde BİST 100'de günlük kayıp yüzde 3,4'ü aşarken, hafta kapanışı yüzde 2,09'lık düşüşle kapanmıştı. Söz konusu sert düşüş yatırımcıları isyan ettirirken, beklenen açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) geldi.

GDFGHDH

SPK, İNCELEME BAŞLATTI

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşle ilgili inceleme başlatıldı.

thumbs_b_c_af73a441e395aa97725f1c5f188178ae

SPK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

HGFJ

Borsa İstanbul'da akşam saatlerinde sert düşüş! Borsa İstanbul'da akşam saatlerinde sert düşüş!
Canlı Borsa
Bakandan talimat! Aylık 10 Bin 125 liraya çıktıBakandan talimat! Aylık 10 Bin 125 liraya çıktı
Borsa İstanbul'da akşam saatlerinde sert düşüş!Borsa İstanbul'da akşam saatlerinde sert düşüş!
Anahtar Kelimeler:
SPK Borsa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakemler korkuyor! Çok önemli bir hakemimizle konuştum...

Hakemler korkuyor! Çok önemli bir hakemimizle konuştum...

SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

3 yeni Genel Başkan Yardımcılığı geliyor!

3 yeni Genel Başkan Yardımcılığı geliyor!

Maydonoz Döner'e kayyum atandı!

Maydonoz Döner'e kayyum atandı!

Borsa İstanbul'da akşam saatlerinde sert düşüş!

Borsa İstanbul'da akşam saatlerinde sert düşüş!

Darphane bazı madeni paraların üretilmediğini açıkladı

Darphane bazı madeni paraların üretilmediğini açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.