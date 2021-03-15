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Son dakika haberi... BOTAŞ'ın karı EPDK tarafından onaylandı!

BORSA HABERLERİ  | 15.03.2021 09:05 | Son Güncelleme

BOTAŞ'ın 2021 yılı iletim şebekesi toplam yatırım tutarı, EPDK tarafından 1.15 milyar TL olarak onayladı.

Son dakika haberi... BOTAŞ'ın karı EPDK tarafından onaylandı!

Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2021 yılı iletim şebekesi toplam yatırım tutarını 1.15 milyar TL olarak onaylanarak 13 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

BOTAŞ'IN KARI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'nin 13 Mart tarihli sayısında yayımlanan EPDK kararına göre, BOTAŞ, 2021 yılı içinde proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer alamayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

Aynı gazetede yer alan diğer EPDK kararına göre, BOTAŞ'ın 2021 yılı gelir tavanı 828.5 milyon TL olarak onaylandı. Kararla ayrıca, BOTAŞ'ın 2021 depolama yılı bedellerine ait üst sınırlar da belirlendi.

(Reuters)

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