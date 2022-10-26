FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. SPK'dan 18 isme borsada işlem yasağı! 27 Ekim'den itibaren başlıyor

SPK'dan 18 isme borsada işlem yasağı! 27 Ekim'den itibaren başlıyor

26.10.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı. Duyuru SPK'nın haftalık bülteninde yayınlandı. Geçici işlem yasağı 27 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

SPK'dan 18 isme borsada işlem yasağı! 27 Ekim'den itibaren başlıyor

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 15 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Viking Kağıt ve Selüloz AŞ (VKING) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle de 3 kişiye aynı yasağın uygulanması kararı alındı.

Toplam 18 isme getirilen yasağın 27 Ekim'de başlayacağı bildirildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Borsa İstanbul’da tarihi gün! Yeni zirve geldiSon dakika: Borsa İstanbul’da tarihi gün! Yeni zirve geldi
Ehliyet yenileme ücreti belli oldu! Ehliyet yenileme ücreti belli oldu!
İkinci el araçlarda yepyeni dönem!İkinci el araçlarda yepyeni dönem!
Anahtar Kelimeler:
SPK borsa

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!

Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!

EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak?

EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak?

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Tuvalete giderken mikrofonu açık unutmuştu! Esprili yanıt

Tuvalete giderken mikrofonu açık unutmuştu! Esprili yanıt

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Kuyumculardan yeni altın tahmini!

Kuyumculardan yeni altın tahmini!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.