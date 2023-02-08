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SPK’dan acil toplantı: OHAL borsayı nasıl etkileyecek? Hafta sonuna kadar…

08.02.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul’da dün yaşanan kayıplar sonrasında SPK’nın aracı kurumlarla toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıda borsanın hafta sonuna kadar kapalı kalması konusu gündeme geldi. Deprem bölgesi için ilan edilen OHAL sonrasında piyasaların nasıl etkileneceği merak edilirken uzmanlar ‘OHAL borsayı nasıl etkileyecek?’ sorusuna açıklık getirdi.

SPK’dan acil toplantı: OHAL borsayı nasıl etkileyecek? Hafta sonuna kadar…

Sermaye Piyasası Kurulu borsadaki sert düşüşler sonrasında aracı kurumlar ile toplantı gerçekleştirdi. Görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, aracı kurum yöneticilerinin önerileri tartışıldı. Toplantıda brüt takas uygulanması, Varlık Fonu’nun hisse geri alımı yapması, şirketlerin geri alımlarının desteklenmesi ve Borsa İstanbul’un hafta sonuna kadar işleme kapatılması konularının tartışıldığı öğrenildi.

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BORSANIN İŞLEMLERE KAPATILMASI TALEBİ

Konuyla ilgili piyasa uzmanları Borsa İstanbul’un böyle büyük bir felaketin yaşandığı dönemde işlemlere kapatılmasının tüm yatırımcılar açısından daha sağlıklı olacağını söyledi. Uzmanlar, SPK’nın aldığı önlemlerin yaşanan sert hareketlere bir önlem olmadığı görüşünde. Uzmanlar işlemlerin bir an önce durdurulmasını, küçük yatırımcıların mağdur edilmemesi için panik havasının dağılmasının ardından işlemlerin başlatılması gerektiği konusunda hem fikir. Küçük yatırımcıyı uyaran uzmanlar panikle hareket edilmemesi gerektiğini, piyasada panik havasının dağılmasının ardından işlemlerin normalleşeceğini söylüyor.

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OHAL BORSAYI NASIL ETKİLEYECEK?

Daha önce 17 Ağustos 1999 depreminden sonra OHAL ilan edilmiş ve Borsa İstanbul 9 gün boyunca işlemlere kapatılmıştı. O dönem Türkiye ekonomisinin yüzde 50’sinin depremden etkilendiğini söyleyen uzmanlar, bu yüzden Kahramanmaraş depremlerini 1999 depremi ile kıyaslamanın çok doğru olmadığını söylüyor.

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Uzmanlar, 1999 depreminin ülkenin ekonomik üretim merkezinde yaşanması ve borsa şirketlerinin bu bölgede yer alması nedeniyle piyasalar daha çok etkilendiğini belirtti. Bu nedenle borsadaki düşüşler açıklanabiliyordu. Ancak şu anki tabloda, depremden etkilenmeyen birçok şirketin hissesi de ciddi kayıplar yaşamış durumda.

Uzmanlar, "Volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde yaşanan bu elim felaket sürecinde düzenleyici kurumların etkin hamleler alamamış olması yatırımcılarda ciddi bir güven kaybı yaratmış durumda. Yatırımcılar açısından oldukça sıkıntı yaratan bu tablo birçok platformda borsa kapatılsın söylemleriyle tepki çekerken, düzenleyici kurumlardan ise bu yönde bir adım gelmedi” diye konuştular.


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