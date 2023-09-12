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SPK hepsine tek tek onay verdi: İşte borsada bu haftanın halka arzları

12.09.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 11 Eylül 2023 itibarıyla 7 milyon 140 bin 215 ile en yüksek seviyesine ulaştı. En son 31 Ağustos itibarıyla 6 milyon 257 bin 415 seviyesine ulaşarak rekor kırılmıştı. Borsa yatırımcısı bu hafta halka arz olacak şirketler ve hisseleri takibe aldı. SPK'nın onayladığı 3 şirketin daha halka arz tarihleri belli oldu. İşte halka arz takvimi...

SPK hepsine tek tek onay verdi: İşte borsada bu haftanın halka arzları

Borsada üst üste yatırımcı rekorları kırılıyor. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 11 Eylül 2023 itibarıyla 7 milyon 140 bin 215 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Borsada yatırımcı sayısı 31 Ağustos itibarıyla 6 milyon 257 bin 415 seviyesine ulaşarak rekor kırmıştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı bir ayda yüzde 38,33 oranla 1 milyon 978 bin 559 kişi arttı. Bakiyeli pay senedi yatırımcısı sayısında yıllık yüzde 173,21 oranda 4 milyon 526 bin 761 kişi artış oldu.
Pay senedi yatırımcılarının toplam portföy değeri, Eylül başından bu yana 450 milyar artışla 10 trilyon lirayı aşarak 10,04 trilyon lira oldu.

SPK'DAN 3 ŞİRKETİN HALKA ARZINA ONAY

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üstüne rekor kırarken, halka arzlar ise küçük yatırımcının ilgi odağında kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda Borsa İstanbul yeni şirketler ve yeni yatırımcılarla gündemde yer almaya devam ediyor. Bu hafta için 3 şirketin daha halka arzı onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Hat-San Gemi İnşaa, Reeder Teknoloji ve Arda GYO'nun halka arz başvurularını onayladı. Hat-San Gemi İnşaa'nın 188 milyon 37 bin 93 TL olan sermayesinin bedelli olarak 221 milyon 500 bin TL'ye artırılması sırasında oluşan 33 milyon 462 bin 907 TL pay ile mevcut ortaklardan Pekar Grup İnşaat AŞ’nin sahip olduğu 10.837.093 TL nominal değerli, B grubu hamiline yazılı payların halka arzı gerçekleştirilecek. 1TL nominal değerli paylar 22,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak

Reeder Teknoloji'nin ise 780 milyon TL olan sermayesinin bedelli olarak 950 milyon TL'ye artırılması sırasında oluşan 170 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Uygar Saral'a ait 45 milyon TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı payların halka arzı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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SPK bültenine göre, bu hafta onaylanan son halka arz ise Adra GYO. Adra GYO'nun 220 milyon TL olan sermayesinin bedelli olarak 293 milyon 700 bin TL'ye artırılması sırasında oluşan 73 milyon 700 bin TL payın halka arzı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Bu haftanın takvimi ise şöyle:

ADGYO
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
14-15 Eylül 2023
Yeni!

HATSN
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.
14-15 Eylül 2023
Yeni!

REEDR
Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
13-14-15 Eylül 2023

EYLÜL AYINDA HALKA ARZ OLAN HİSSELER NELER?

Eylül ayında halka arz olan hisseler şöyle:

  • Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.
  • Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.
  • Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


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