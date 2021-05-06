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SPK piyasa dolandırıcılığı yapan onlarca kişiyi yakaladı! Aralarında iş adamları da var

06.05.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vakıf Finansal Kiralama hissesinde gerçekleştirilen dikkat çeken işlemlerle ilgili olarak 5 şirket ve 20 kişiye tedbir cezası uyguladı. SPK'nın belirlediği bu kişiler ve şirketler, 6 ay boyunca geçici olarak işlem yapamayacaklar.

SPK piyasa dolandırıcılığı yapan onlarca kişiyi yakaladı! Aralarında iş adamları da var

SPK'nın Kamu Aydınlanma Platformu'nda yaptığı açıklamada, Vakıf Finansal Kiralama hissesine yönelik piyasa dolandırıcılığı tedbirleri kapsamında 20 kişi ve 5 şirkete 6 ay boyunca işlem yasağı getirildiği duyuruldu.

ARALARINDA ÖNEMLİ İSİMLER VAR

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) açıklaması sonrası özellikle hisse senetleri piyasalarında şok yaşandı. Aralarında Karabüklü iş adamı, Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç ve Yakın Madencilik ve şirketin patronu Ömer Ozan Köksal'ın da bulunduğu 20 kişi hakkında 6 ay işlem yapma yasağı geldi.

Manipülasyon ya da piyasa dolandırıcılığı olarak da nitelendirilen yasa dışı işlemde Kamil Güleç’in yeğeni olan ve aynı zamanda Kardemir’de çalışan Batuhan Güleç’in de ismi geçiyor.

Uzmanlar Piyasa dolandırıcılığının çok ağır suç olduğunu, işlem yasağının ön tedbir olarak uygulandığını, suç duyurusu ile birlikte 5 yıla kadar hapis cezasına varabilecek çok daha ağır sonuçlarının olabileceğini belirtiyorlar.

SPK İNCELEMEYE BAŞLADI

Sermaye Piyasası Kurulu olağandışı fiyat ve miktar hareketlerini radarına aldı ve inceleme başlattı. İnceleme neticesinde;

Yarız Danışmanlık İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi,
Classic Cars Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi,
Yakın Madencilik ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi,
Enis Bulut, Muhammed Yarız, Osman Türker, Kerem Lafçı, Ömer Bedir Çetinel, Ceyhan Semiz, Batuhan Güleç, Hüseyin Semiz, Alev Bölükbaşı, Gülşah Bal, Tülay Demirci, Yusuf Semiz, İlker Bölükbaşı, Sercan Aslan, Hüseyin Baş, Kamil Güleç, Alfadağ Madencilik İnşaat Anonim Şirketi, Adnan Başdemir, Baş Taş İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Osman Baş, Ömer Ozan Köksal, Özgün Bulut adlı ve unvanlı kişi ve kuruluşlara,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 6 ay boyunca işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

İŞTE O MADDELER

Sermaye Piyasası Kanunu 101/1:

Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler

MADDE 101 – (1) Kurul, 106 ncı ve 107 nci maddelerde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri ile ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak;

a) Borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapılmasının yasaklanması,

b) Takas yöntemlerinin değiştirilmesi,

c) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

ç) Teminat yükümlülüğü getirilmesi veya yükümlülüğün değiştirilmesi,

d) Farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya farklı işlem esaslarının belirlenmesi,

e) Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanması,

f) İşlem veya pozisyon limiti getirilmesi, dâhil piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişini teminen gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ

İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller

MADDE 5 –(1) Kurulca yapılan incelemelerde, haklarında makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması beklenmeksizin Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

Geçici işlem yapma yasağı

MADDE 6 – (1) Makul şüphe ile Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda geçici işlem yapma yasağı süresi 6 ay olarak uygulanır. Ancak Kurul bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkilidir.

SPK'dan sosyal medya uyarısı: WhatsApp gruplarına üyelik de piyasa dolandırıcılığı suçuna iştirak olabilirSPK'dan sosyal medya uyarısı: WhatsApp gruplarına üyelik de piyasa dolandırıcılığı suçuna iştirak olabilir


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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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