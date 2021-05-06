SPK piyasa dolandırıcılığı yapan onlarca kişiyi yakaladı! Aralarında iş adamları da var

SPK'nın Kamu Aydınlanma Platformu'nda yaptığı açıklamada, Vakıf Finansal Kiralama hissesine yönelik piyasa dolandırıcılığı tedbirleri kapsamında 20 kişi ve 5 şirkete 6 ay boyunca işlem yasağı getirildiği duyuruldu.
SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) açıklaması sonrası özellikle hisse senetleri piyasalarında şok yaşandı. Aralarında Karabüklü iş adamı, Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç ve Yakın Madencilik ve şirketin patronu Ömer Ozan Köksal'ın da bulunduğu 20 kişi hakkında 6 ay işlem yapma yasağı geldi.
Manipülasyon ya da piyasa dolandırıcılığı olarak da nitelendirilen yasa dışı işlemde Kamil Güleç’in yeğeni olan ve aynı zamanda Kardemir’de çalışan Batuhan Güleç’in de ismi geçiyor.
Uzmanlar Piyasa dolandırıcılığının çok ağır suç olduğunu, işlem yasağının ön tedbir olarak uygulandığını, suç duyurusu ile birlikte 5 yıla kadar hapis cezasına varabilecek çok daha ağır sonuçlarının olabileceğini belirtiyorlar.
Sermaye Piyasası Kurulu olağandışı fiyat ve miktar hareketlerini radarına aldı ve inceleme başlattı. İnceleme neticesinde;
Yarız Danışmanlık İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi,
Classic Cars Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi,
Yakın Madencilik ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi,
Enis Bulut, Muhammed Yarız, Osman Türker, Kerem Lafçı, Ömer Bedir Çetinel, Ceyhan Semiz, Batuhan Güleç, Hüseyin Semiz, Alev Bölükbaşı, Gülşah Bal, Tülay Demirci, Yusuf Semiz, İlker Bölükbaşı, Sercan Aslan, Hüseyin Baş, Kamil Güleç, Alfadağ Madencilik İnşaat Anonim Şirketi, Adnan Başdemir, Baş Taş İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Osman Baş, Ömer Ozan Köksal, Özgün Bulut adlı ve unvanlı kişi ve kuruluşlara,
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 6 ay boyunca işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.
Sermaye Piyasası Kanunu 101/1:
Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler
MADDE 101 – (1) Kurul, 106 ncı ve 107 nci maddelerde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri ile ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak;
a) Borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapılmasının yasaklanması,
b) Takas yöntemlerinin değiştirilmesi,
c) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesi,
ç) Teminat yükümlülüğü getirilmesi veya yükümlülüğün değiştirilmesi,
d) Farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya farklı işlem esaslarının belirlenmesi,
e) Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanması,
f) İşlem veya pozisyon limiti getirilmesi, dâhil piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişini teminen gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller
MADDE 5 –(1) Kurulca yapılan incelemelerde, haklarında makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması beklenmeksizin Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.
Geçici işlem yapma yasağı
MADDE 6 – (1) Makul şüphe ile Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda geçici işlem yapma yasağı süresi 6 ay olarak uygulanır. Ancak Kurul bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkilidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum