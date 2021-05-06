SPK piyasa dolandırıcılığı yapan onlarca kişiyi yakaladı! Aralarında iş adamları da var

SPK'nın Kamu Aydınlanma Platformu'nda yaptığı açıklamada, Vakıf Finansal Kiralama hissesine yönelik piyasa dolandırıcılığı tedbirleri kapsamında 20 kişi ve 5 şirkete 6 ay boyunca işlem yasağı getirildiği duyuruldu.

ARALARINDA ÖNEMLİ İSİMLER VAR

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) açıklaması sonrası özellikle hisse senetleri piyasalarında şok yaşandı. Aralarında Karabüklü iş adamı, Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç ve Yakın Madencilik ve şirketin patronu Ömer Ozan Köksal'ın da bulunduğu 20 kişi hakkında 6 ay işlem yapma yasağı geldi.

Manipülasyon ya da piyasa dolandırıcılığı olarak da nitelendirilen yasa dışı işlemde Kamil Güleç’in yeğeni olan ve aynı zamanda Kardemir’de çalışan Batuhan Güleç’in de ismi geçiyor.

Uzmanlar Piyasa dolandırıcılığının çok ağır suç olduğunu, işlem yasağının ön tedbir olarak uygulandığını, suç duyurusu ile birlikte 5 yıla kadar hapis cezasına varabilecek çok daha ağır sonuçlarının olabileceğini belirtiyorlar.

SPK İNCELEMEYE BAŞLADI

Sermaye Piyasası Kurulu olağandışı fiyat ve miktar hareketlerini radarına aldı ve inceleme başlattı. İnceleme neticesinde;