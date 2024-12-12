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Asgari ücret zammında işverenin beklentisi ortaya çıktı! MÜSİAD'ın yüzde 25 çıkışı sonrası yüzde 40 rakamı gündeme geldi: Ortak tahmin 23 bin 750 TL!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.12.2024 07:16
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Asgari ücret zammı için işverenin beklentisi ortaya çıktı. Tüm gözler artık rakamların konuşulmasını beklendiği 16 Aralık'taki 2. toplantıya çevrildi. İşveren kesimini temsilen masada olan TİSK'in teklifi merak edilirken, işverenlerin asgari ücret beklentisi gündem oldu. İş dünyasıyla ilgili yapılan araştırmada MÜSİAD'ın %25 çıkışı sonrası oranın %40'a çıktığı görülürken; 2025 asgari ücret zammı için ortak tahmin 23 bin 750 TL oldu. Ortaya çıkan yeni rakam toplantı öncesi oldukça dikkat çekti.

Asgari ücret zammında işverenin beklentisi ortaya çıktı! MÜSİAD'ın yüzde 25 çıkışı sonrası yüzde 40 rakamı gündeme geldi: Ortak tahmin 23 bin 750 TL!

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı içina artık nefesler tutuldu, gözler 16 Aralık'ta yapılacak olan ikinci toplantıya çevrildi. 10 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında işçi ve işveren kesiminin masaya herhangi bir rakam getirmediği belirtilmişti. Kritik ikinci toğlantı öncesi kulisleri hareketlendiren net bir rakam geldi. İşçi kesimini temsilen masada olan Türk-İş, her fırsatta ilk rakamı karşıdan beklediklerini söylerken; işveren kesiminin asgari ücret beklentisi belli oldu. MÜSİAD Başkanı'nın yapmış olduğu ve tepki çeken yüzde 25 çıkışının ardından işveren kesiminde gündeme gelen yeni rakam oldukça dikkat çekti.

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ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENİN BEKLENDTİSİ NE KADAR?

İşveren kesiminin 2025 asgari ücret zam beklentisi ortaya çıktı. AGS Global'in "İş Dünyası 2025'ten Beklentiler" araştırmasında hem asgari ücret zammı hem de 2025 yılındaki ekonomi ve iş dünyası beklentilerine dair önemli veriler yer aldı.

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ŞİRKETLERİN ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 40!

Milyonların merakla takip ettiği ve görüşmelerin başladığı asgari ücret konusunda şirketlerin taminin yüzde 40'lık bir artış olduğu belirtildi.

"ASGARİ ÜCRET 23 BİN 750 TL OLABİLİR"

AGS Global tarafından yapılan araştırmaya katılanların 2025 yılına ilişkin asgari ücret beklentisi ortalama 23 bin 750 TL oldu. Bu da yaklaşık yüzde 40’lık bir artış öngörüsüne işaret etti.

2025 İÇİN 'DENGELEME YILI' TAHMİNİ

Bağımsız araştırma şirketi AGS Global tarafından sanayi ve ticaret şehirlerinden iş sahibi ve C seviye iş insanlarının katılımıyla yapılan “İş Dünyası 2025’ten Beklentiler” araştırmasına göre 2025 yılı şirketler için bir dengelenme yılı olacak.

YENİ YILDA KARAMSAR TABLO

Katılımcılara “dünya ve Türkiye ekonomisinin önceki yıla göre” nasıl bir görünüm kazanacağı sorulduğunda, yüzde 49,5 ile yaklaşık yarısı dünya ekonomisinin daha kötüye gideceğini söylerken, Türkiye için kötümserlerin oranı ise yüzde 58,4. Buna karşın iyimserler ise hem dünya hem Türkiye için yüzde 29,9 oranıyla eşit düzeyde.

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ENFLASYON DÜŞER Mİ?

Katılımcıların 5’te biri sadece faizlerde, çok küçük bir kısmı ise sadece enflasyonda düşüş beklerken, hiçbirinde beklemeyenler yüzde 37,7 ve her ikisinde de bekleyenlerin oranı yüzde 36,4 oldu.

Katılımcıların neredeyse yarısı yüzde 48,1'i şirketlerinin 2025’te «mevcudu koruma» eğiliminde olacağını, onu yüzde 35,1 dijital dönüşüm ve yüzde 32,5 ile ihracatın izleyeceğini söyledi.

Araştırmaya katılan 10 iş dünyası temsilcisinden 4’ü 2025 yılında şirketinin yetenekli çalışanlarını elinde tutacağını ifade ederken, dörtte biri ise bu konuda karamsar bir yaklaşıma sahip. Karamsarların temel gerekçeleri sırasıyla; yüksek maaş talepleri, iş-yaşam dengesi beklentileri ve rekabetçi iş piyasası oldu.

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HİBRİT ÇALIŞMA MODELİ TERCİHİ

Araştırmada dikkat çeken bir başka veri ise çalışanların 2025’te şirketlerinin çalışan modelini yüzde 56,8 ile tamamen ofisten tercih edeceğini, buna karşılık kendilerinin yüzde 46 ile öncelikle hibrit çalışmayı önceleyeceklerini söylemesi oldu.

Tamamen evden çalışma, şirketler cephesinde yüzde 6,8 oranına sahipken, çalışanlar ise yüzde 17,6 düzeyinde bu modele sahip çıktı.

Katılımcılara 2025’e girerken ruh halleri ve moralleri sorulduğunda ise 5 üzerinden 3,2 puanla “ortalamaya yakın” bir puan elde edildi.

Kaynak: Bloomberght

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