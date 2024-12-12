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Asgari ücret için konuşulan rakamı hesap yaparak çürüttü! 'Düzleyelim' diyerek olması gereken rakamı söyledi... En düşük emekli maaşını da verdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.12.2024 11:54
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Asgari ücrette artık son viraja girildi. Aylardır yapılan tahminlerin yerini artık Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda konuşulanlar aldı. Milyonlar yeni maaşını dört gözle beklerken 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna gündem olacak bir yanıt geldi. Prof. Dr. Ersan Şen Mynet'e özel yaptığı açıklamada asgari ücret için konuşulan 23 bin TL rakamını çürüttü. Olması gereken rakamı belirten Şen en düşük emekli maaşına da ayrı bir parantez açarak beklentisini söyledi.

Asgari ücret için konuşulan rakamı hesap yaparak çürüttü! 'Düzleyelim' diyerek olması gereken rakamı söyledi... En düşük emekli maaşını da verdi
Mynet Özel Haber

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı Türkiye'nin en önemli gündem başlığı olmaya devam ediyor. Türkiye nefesini tuttu 2025'te geçerli olacak maaşların ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Bu konuda gözler tamamen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. İlk toplantı 10 Aralık'ta yapıldı ancak rakam konuşulmadı. İkinci toplantı için 16 Aralık tarihi belirlendi. Ve artık bu toplantıda masaya rakam yatırılması bekleniyor. Uzmanlar gün gün tahminlerini açıklarken yeni asgari ücret için 23 bin rakamı en çok telaffuz edilen rakamlardan biri. Konuyla ilgili Mynet'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersan Şen 23 bin rakamına tepki gösterdi. Şen'in asgari ücret için yaptığı hesap çok konuşulacak.

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ASGARİ ÜCRET VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Türk lirasının değer kaybettiğini vurgulayan Şen ülkenin en net sorunu olarak da alım gücünün düşük olması, barınma düzensiz göçmen olduğunu belirtti. 2021 yılında ekonomik parametrelerin değiştiğini hatırlatan Şen enflasyon canavarının çok can yaktığını sözlerine ekledi. Özellikle asgari ücret ifadeleri dikkat çeken Şen'in dolar üzerinden yıllık maaşta yaptığı hesap çok konuşulacak. Asgari ücret için 23 bin liranın, en düşük emekli maaşı için de 15.500 liranın yetersiz olduğunu söyleyen Şen her ikisi içinde beklentisini açıkladı. Şen'in asgari ücret ve en düşük emekli maaşı beklentisi için, "Bu maaşlar reva görülmeli. Kamuda tasarrufa mı gidilir, masraflar mı kısılır, ne gerekiyorsa yapılmalı bunun için" ifadelerini kullandı.

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Şen'in asgari ücretle ilgili ses getiren açıklamaları şu şekilde;

Paramız değer kaybetti, alım gücü düştü, ortada net bir yoksullaşma var. Tamam, bir kesim Dubai çikolatası veya son model cep telefonu için kuyruğa girebilir, bu belki %15’lik, bilemediniz %20’lik kesim için mümkün, fakat %80 de ucuz ekmek ve gıda kuyruğu beklemesin.

"2021 YILINDA EKONOMİDE PARAMETRELER DEĞİŞTİ"

Ülkenin net sorunu; hala alım gücü, barınma ve düzensiz göçmenlerdir. Nedir asgari ücret? Çalışanın kendisi ve ailesi ile birlikte refah içinde yaşayabilmesi için alması gereken en düşük ücret. 2021 yılının ortalarından sonra ekonomide parametreler değişti. Maalesef paramız çok değer kaybetti, faizler önce çok düştü, sonra da tam tersine çok yükseldi, yaşanan can yakıcı enflasyon karşısında alım gücü iyice düştü, sınıflar arası uçurum derinleşti. Asgari ücretlinin ve emeklinin maaşları, yoksulluğu yenemiyor.

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"DENGE KURMALIYIZ"

Denk bütçe ve adil gelir dağılımı çok önemli, gayrisafi milli hasıla büyüsün, üretelim muhakkak, ama nüfusun %20’si milli gelirin %80’ini alırken, nüfusun %80’i de milli gelirin %20’si ile yetinmemeli, bu konuda denge kurulmalı, bu dengeyi kuramazsak açlık olmaz, ama yoksullaşırız ve denge bozulur.

"ASGARİ ÜCRETLİ BÜYÜKŞEHİRDE RAHATÇA YAŞAYABİLMELİ"

Bugün asgari ücretli; maaşının yarısı ile kirasını ödeyebilmeli, diğer yarısı ile de hayatını sürdürebilmeli. İki kişi asgari ücretli olduğunda, iki veya üç çocuğu bulunduğunda, büyükşehirler dahil rahatça yaşayabilmeli ve yarını düşünmemeli.

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BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM YAPILACAK TARTIŞMALARI

Beklenen enflasyona göre değil, sokağın yaşadığı ve hissettiği enflasyona, hayat pahalılığına göre ücretlere zam yapılmalı.
Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün yaptığı bir konuşmada; “Milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolara ve kişi başına gelirimizin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz. Bütçe açığını 2025 yılında yüzde 3,1’e indirecek ve dezenflasyona maliye politikası kanalıyla da çok güçlü destek vereceğiz.” dedi. Katılıyorum, ama bunun için yapılması gerekenler var. Para ve iktisadi bağımsızlık çok önemli.

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DOLAR ÜZERİNDEN HESAP: 10 BİN DOLARA DÜZLEMEK LAZIM

2024 sonunda toplam milli gelirin 1 trilyon 331 milyar dolar olacağı söylendi. Ama asgari ücret için 23.000 TL konuşuluyor, yani aylık 664 dolar, 12 ayda 7963 dolar. GSMH’dan kişi başına düşen bakiye nerede? 6412 dolar nerede? Bundan 2038 dolar daha asgari ücrete ekleyip, asgari ücreti yıllık 10000 dolara düzlemek lazım. 29 bin, hatta 30 bine getirelim.

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EMEKLİ VURGUSU: 7500 DOLARA DÜZLEYELİM

Adil gelir dağılımına yaklaşmamız şart. Bu yeterli mi, para kıymetini koruyacak mı, bu da ayrı bir sorun. Bu konuda yapısal reformlar şart. Emekli için de yasa değişikliği gerek. 15.500 TL konuşuluyor, yani 448 dolar. 12 ayda 5367 dolar. GSMH’dan kalan bakiye nerede? 4633 dolar nerede? 2867 dolar ekleyelim, bunu da en az emekli maaşı için 7500 dolara düzleyelim. 22 bin liraya da bunu getirelim. Bu çözüm mü? Değil, ama bir nefes olur.

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"EMEKÇİYE REVA GÖRÜLMELİ"

2024 sonu için GSMH 15.551 dolar ise, asgari ücretliye 10.000 dolar, emekliye en az 7.500 dolar karşılığı yıllık maaş reva görülmeli. Kamuda tasarrufa mı gidilir, masraflar mı kısılır, ne gerekiyorsa yapılmalı bunun için. Halkın alım gücü artırılmalı, fiyatlar bir istikrara kavuşmalı ve bu istikrar da korunmalıdır. Halkın refahı için ekonomi çok önemli, dış güvenlik bakımından da iktisadi bağımsızlık yüksek önemi haizdir.

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asgari ücret Enflasyon Prof. Dr. Ersan Şen dolar en düşük emekli maaşı Mynet Özel
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