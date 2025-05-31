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SPK ve Borsa İstanbul'dan kritik duyuru: Piyasalarda yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul güne yeni kararlar ile başladı. Buna göre SPK, açığa satış yasağı, pay geri alım kolaylığı ve kredili işlemlerde esnek özkaynak oranı uygulamalarını 4 Temmuz tarihine kadar uzattı. Borsa İstanbul ise, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Piyasa Yapıcılık programında bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

SPK ve Borsa İstanbul'dan kritik duyuru: Piyasalarda yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Borsa İstanbul ve SPK tarafından yeni duyurular geldi. Yapılan duyurular kapsamında SPK'dan bazı kararların uzatılmasına karar verilirken Borsa İstanbul ise Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Piyasa Yapıcılık programında bazı değişikliklikler yapıldığını açıkladı.

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4 TEMMUZ'A KADAR UZATILDI!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağı, pay geri alım kolaylığı ve kredili işlemlerde esnek özkaynak oranı uygulamalarını 4 Temmuz tarihine kadar uzattı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30 Mayıs 2025 tarihli kurul kararıyla daha önce alınan bazı geçici tedbirlerin süresini uzattı. Kurul’un 18 Nisan 2025 tarihli ve 2025/24 sayılı bülteni ile duyurduğu 24/733 sayılı kararda belirtilen uygulamaların, 4 Temmuz 2025 seans sonuna kadar geçerli olmasına karar verildi.
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Bu kapsamda şu kararlar verildi:

  • Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması,
  • Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması,
  • Kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanması
  • şeklindeki uygulamalara devam edilecek.

Karar, piyasa istikrarının korunması ve yatırımcı güveninin sürdürülmesi amacıyla alındı.
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GRUPLAMALARDA GÜNCELLEMEYE GİDİLDİ

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, pay vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcı hak ve yükümlülük gruplamasında güncellemeye gidildi.
Piyasa yapıcılık programı kapsamındaki borsa payı indiriminin, "günlük olarak piyasada bulunma oranının A Grubu sözleşmeler için yüzde 35 ve üzerinde, B Grubu sözleşmeler için yüzde 10 ve üzerinde olması halinde" uygulanmasına karar verildi.
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1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Piyasa yapıcılık yetkisinin iptal edilmesi halinde borsa payı indirimi ve gelir paylaşım tutarlarının geriye dönük olarak tahsil edilmesi uygulaması sonlandırılırken, söz konusu değişikliklerin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
SPK Borsa İstanbul
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