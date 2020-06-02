Spor hisseleri mayısta yatırımcısına kazandırdı

Galatasaray'ı yüzde 15 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 7,7 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği izledi.

Fenerbahçe'nin hisseleri ise söz konusu dönemde yüzde 18,2 değer kaybetti.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE GALATASARAY SAHİP

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Galatasaray oldu. Mayıs ayını 1 milyar 830 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamlayan Galatasaray'ı 1 milyar 349 milyon 790 bin 503 lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 1 milyar 170 milyon 933 bin 400 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 590 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.

KAYNAK:AA

