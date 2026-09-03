TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 04 Eylül Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi 03 Eylül Perşembe 2026 tarihinde güne 262,50 TL’den başladı. Seans içinde 266,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 261,00 TL görüldü ve günü 266,25 TL’den kapattı.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi için 03 Eylül Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,01 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,58 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,20 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 266,25 TL, 261,00 TL, 260,25 TL, 265,00 TL, 283,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 260,25 TL – 283,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesinin 03 Eylül Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 275,73 TL, 52 günlük ortalama 273,03 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 256,33 TL ve 246,67 TL destek, 279,33 TL ve 292,67 TL direnç noktalarıdır.

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