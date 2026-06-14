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TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 15 Haziran Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL), 15 Haziran Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 12 Haziran Cuma 2026 kapanış verilerine göre 275,00 TL kapanış, %6,18 değişim ve 2,40 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 15 Haziran Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 8,68%
ALARK 0,94%
AEFES 0,89%
ARCLK 1,38%
ASELS -1,72%
ASTOR -10,00%
BTCIM 0,34%
BIMAS -0,13%
BRSAN 0,89%
CANTE 0,69%
CIMSA 3,17%
CCOLA 5,10%
DSTKF 0,48%
DOAS -2,39%
EKGYO 3,91%
ENKAI 0,22%
EREGL 2,50%
FROTO 0,17%
GARAN 5,35%
GUBRF 2,13%
HEKTS 0,52%
ISCTR 4,15%
KRDMD 2,02%
KCHOL 1,79%
KONTR -1,30%
KUYAS 0,00%
MAVI -1,08%
MIATK -2,05%
MGROS 0,90%
OYAKC 2,91%
PASEU -2,23%
PGSUS 3,93%
PETKM -1,62%
SAHOL 4,75%
SASA -1,14%
SISE 2,52%
HALKB 0,71%
TSKB 2,97%
TAVHL 6,18%
TOASO 4,42%
TRMET 0,28%
TUPRS -0,93%
TRALT 1,78%
THYAO 4,94%
TTKOM 3,89%
TCELL 2,98%
TURSG 0,00%
ULKER 1,89%
VAKBN 2,51%
YKBNK 8,79%
Recep Demircan

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi 12 Haziran Cuma 2026 tarihinde güne 266,00 TL’den başladı. Seans içinde 278,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 265,25 TL görüldü ve günü 275,00 TL’den kapattı.
TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi için 12 Haziran Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %6,18 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,40 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 8,78 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 275,00 TL, 259,00 TL, 260,50 TL, 257,00 TL, 254,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 254,00 TL – 275,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesinin 12 Haziran Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 259,62 TL, 52 günlük ortalama 288,06 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 261,00 TL ve 247,00 TL destek, 282,00 TL ve 289,00 TL direnç noktalarıdır.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 15 Haziran Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 15 Haziran Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
307.75
26.865.029.765,75
% 4.94
18:10
AKBNK
72.6
17.627.062.937,20
% 8.68
18:10
ASTOR
265.5
11.513.621.972,00
% -10
18:10
ISCTR
14.31
10.973.056.960,79
% 4.15
18:10
ASELS
371.25
9.920.927.218,75
% -1.72
18:10
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