TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 16 Aralık Salı 2025 Günlük Teknik Analiz

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL), 16 Aralık Salı 2025 için hazırlanan analizde, 15 Aralık Pazartesi 2025 kapanış verilerine göre 310,75 TL kapanış, %2,47 değişim ve 0,72 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Devrim Karadağ

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi 15 Aralık 2025 tarihinde güne 303,75 TL’den başladı. Seans içinde 311,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 302,00 TL görüldü ve günü 310,75 TL’den kapattı.
TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi için 15 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,47 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,72 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,33 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 310,75 TL, 303,25 TL, 298,50 TL, 295,00 TL, 290,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 290,00 TL – 310,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesinin 15 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 281,40 TL, 52 günlük ortalama 262,55 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 296,67 TL ve 283,33 TL destek, 316,67 TL ve 323,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

