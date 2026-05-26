TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 27 Mayıs Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi 26 Mayıs Salı 2026 tarihinde güne 258,25 TL’den başladı. Seans içinde 259,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 251,75 TL görüldü ve günü 251,75 TL’den kapattı.
TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi için 26 Mayıs Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,80 olarak gerçekleşti.
İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri
Hissede günlük işlem hacmi 0,31 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,23 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.
Son Beş Günlük Fiyat Seyri
Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 251,75 TL, 259,00 TL, 252,00 TL, 244,80 TL, 260,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 244,80 TL – 260,75 TL aralığında hareket etti.
Hareketli Ortalamalar
TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesinin 26 Mayıs Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 270,72 TL, 52 günlük ortalama 294,75 TL seviyesindedir.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Kısa vadeli seviyelerde 243,33 TL ve 235,67 TL destek, 259,33 TL ve 267,67 TL direnç noktalarıdır.
Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.
