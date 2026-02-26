TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 27 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi 26 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 322,00 TL’den başladı. Seans içinde 327,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 315,75 TL görüldü ve günü 326,00 TL’den kapattı.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi için 26 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,93 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,90 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,79 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 326,00 TL, 323,00 TL, 320,00 TL, 327,75 TL, 328,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 320,00 TL – 328,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesinin 26 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 346,46 TL, 52 günlük ortalama 327,71 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 321,33 TL ve 316,67 TL destek, 329,33 TL ve 332,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.