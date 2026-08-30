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TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 31 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL), 31 Ağustos Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 28 Ağustos Cuma 2026 kapanış verilerine göre 283,00 TL kapanış, %0,00 değişim ve 0,84 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 31 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,48%
AKSEN -0,06%
ALARK 0,55%
AEFES -0,65%
ASELS 0,06%
ASTOR 0,07%
BTCIM -0,66%
BIMAS 0,42%
BRSAN -0,75%
CANTE 7,44%
CIMSA 1,04%
CCOLA 0,19%
DSTKF -9,99%
ECILC 2,29%
EFOR 0,84%
EKGYO 0,49%
ENKAI 1,77%
EREGL 1,45%
FROTO -0,06%
GARAN 0,60%
GUBRF 2,00%
GLRMK 0,00%
HEKTS 0,70%
ISCTR 0,31%
KRDMD 0,13%
KTLEV 2,99%
KCHOL -0,09%
KUYAS 3,02%
MIATK -0,54%
MGROS -0,89%
OYAKC -0,09%
PASEU 3,88%
PGSUS -0,46%
PETKM 0,80%
SAHOL -0,11%
SASA 0,42%
SISE 0,25%
HALKB 9,97%
TAVHL 0,00%
TOASO -0,55%
TRMET 1,38%
TUPRS 4,01%
TRALT -0,64%
THYAO 0,08%
TTKOM 0,09%
TCELL 0,68%
TURSG -0,63%
ULKER -0,81%
VAKBN 4,29%
YKBNK 0,98%
Cansu Çamcı

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi 28 Ağustos Cuma 2026 tarihinde güne 283,50 TL’den başladı. Seans içinde 287,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 282,50 TL görüldü ve günü 283,00 TL’den kapattı.
TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesi için 28 Ağustos Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,00 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,84 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,94 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 283,00 TL, 283,00 TL, 284,25 TL, 285,25 TL, 276,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 276,00 TL – 285,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) hissesinin 28 Ağustos Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 279,18 TL, 52 günlük ortalama 274,95 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 277,67 TL ve 272,33 TL destek, 286,67 TL ve 290,33 TL direnç noktalarıdır.

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 31 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TAV HAVALIMANLARI (TAVHL) 31 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TEHOL
36
17.016.437.678,40
% 6.82
18:10
THYAO
307.5
12.887.327.671,25
% 0.08
18:10
ASTOR
349.25
11.482.132.652,50
% 0.07
18:10
TUPRS
396
10.959.680.613,50
% 4.01
18:10
ASELS
404
10.911.248.047,00
% 0.06
18:10
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