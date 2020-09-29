Taze Kuru Gıda hisseleri ne zaman bölünmeye gidecek? SPK, TKURU bedelli başvurusunu ne zaman onaylayacak?

Halka açık olan Taze Kuru Gıda geçtiğimiz Ağustos'ın 6'sında yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldığını açıklamıştı. TKURU hisselerinin sürekli tavan yapmasıyla birlikte rüçhan alımı için heyecanla bekleyen yatırımcılar, TKURU bedelli sermaye artırımına ne zaman gidecek sorusuna cevap arıyor. TKURU hisseleri ne zaman bölünecek merak eden yatırımcılar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Taze Kuru Gıda hisseleri bedelli sermaye artırımının ne zaman onaylayacağını öğrenmek istiyor..

SPK, TKURU BEDELLİ BAŞVURUSU NE ZAMAN ONAYLANACAK?

Son zamanlarda oldukça değerli bir hisse olan TKURU İstanbul Borsa'sının gözbebeği olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayının başında yönetim kurulu kararı ile TKURU yüzde 900 oranında bedelli sermaye artırımına giderek, sermayesini 10.000.000 TL'ye çıkarma kararı almıştı. 2020 yılında el değiştirerek Ülker'e geçen Taze Kuru Gıda hisseleri bir anda artmaya başlamış ve yatırımcıların dikkatini çekmişti. Son aylarda sürekli tavan yapan TKURU'nun bedelli başvurusu SPK tarafından ne zaman onaylanacak merak ediliyor. Henüz Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir açıklama gelmedi. Kent Gıda hisselerinde de benzer durum olmuş ve bedelli talebi, şirketin açıklama yapmasından yaklaşık bir buçuk ay gibi bir süre sonrasında SPK tarafından onaylanmıştı. TKURU'da da benzer bir durum olursa eğer, SPK'nın bedelli başvurusunu bir ay içinde onaylaması gerekiyor.