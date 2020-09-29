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Taze Kuru Gıda hisseleri ne zaman bölünmeye gidecek? SPK, TKURU bedelli başvurusunu ne zaman onaylayacak?

BORSA HABERLERİ  | 29.09.2020 08:39 | Son Güncelleme

Halka açık olan Taze Kuru Gıda geçtiğimiz Ağustos ayının başlarında bedelli sermaye artırımına gitme kararı almıştı. TKURU hisselerinin son zamanlarda artışa geçmesi ve sürekli tavan yapmasıyla yatırımcılar, TKURU bedelli sermaye artırımına ne zaman gidecek sorusuna cevap aramaya başladı. TKURU ne zaman bölünecek merak eden vatandaşlar, SPK'nın Taze Kuru Gıda hisseleri bedelli sermaye artırımının ne zaman onaylayacağını araştırıyor.

Taze Kuru Gıda hisseleri ne zaman bölünmeye gidecek? SPK, TKURU bedelli başvurusunu ne zaman onaylayacak?

Halka açık olan Taze Kuru Gıda geçtiğimiz Ağustos'ın 6'sında yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldığını açıklamıştı. TKURU hisselerinin sürekli tavan yapmasıyla birlikte rüçhan alımı için heyecanla bekleyen yatırımcılar, TKURU bedelli sermaye artırımına ne zaman gidecek sorusuna cevap arıyor. TKURU hisseleri ne zaman bölünecek merak eden yatırımcılar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Taze Kuru Gıda hisseleri bedelli sermaye artırımının ne zaman onaylayacağını öğrenmek istiyor..

SPK, TKURU BEDELLİ BAŞVURUSU NE ZAMAN ONAYLANACAK?

Son zamanlarda oldukça değerli bir hisse olan TKURU İstanbul Borsa'sının gözbebeği olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayının başında yönetim kurulu kararı ile TKURU yüzde 900 oranında bedelli sermaye artırımına giderek, sermayesini 10.000.000 TL'ye çıkarma kararı almıştı. 2020 yılında el değiştirerek Ülker'e geçen Taze Kuru Gıda hisseleri bir anda artmaya başlamış ve yatırımcıların dikkatini çekmişti. Son aylarda sürekli tavan yapan TKURU'nun bedelli başvurusu SPK tarafından ne zaman onaylanacak merak ediliyor. Henüz Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir açıklama gelmedi. Kent Gıda hisselerinde de benzer durum olmuş ve bedelli talebi, şirketin açıklama yapmasından yaklaşık bir buçuk ay gibi bir süre sonrasında SPK tarafından onaylanmıştı. TKURU'da da benzer bir durum olursa eğer, SPK'nın bedelli başvurusunu bir ay içinde onaylaması gerekiyor.

TKURU RÜÇHAN ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şirketin Ağustos ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği notta, mevcut sermayesi 1.000.000 TL olan şirketin, sermayesini bedelli olarak 9.000.000 TL (yüzde 900 oranında) artırarak 10.000.000 TL'ye çıkarmak için gerekli işlemlere başlandığı yer alıyordu. Yatırımcıların TKURU rüçhan alımı için merakla beklediği bedelli başvurusunda SPK onay verirse eğer, şirket, 10.000.000 TL seviyesinde bulunan kayıtlı sermaye tavanına ulaşmış olacak.

CANLI TKURU HİSSE TAKİBİ

TKURU HİSSELERİ NE KADAR?

Taze Kuru Gıda'nın dünkü kapanış bilgilerini kontrol ettiğimizde 855.4 lira seviyesine gelerek tekrar tavan yaptığı görülüyor. Yüzde 9.99 primle 77.7 artış yapan TKURU hissesinin geçtiğimiz hafta kapanış fiyatı ise 777.7 TL olmuştu. Taze Kuru Gıda canlı hisse takibi için yukarıdaki linkten güncellemeleri takip edebilirsiniz.


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