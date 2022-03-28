Temettü geliri nedir? Temettü geliri nasıl elde edilir?

Borsa ve yatırım dünyasında öne çıkan terimlerden bir tanesi de temettü geliridir. Temettü geliri nasıl elde edilir sorusunun cevabı yatırımcılar için önemli bir konu başlığıdır. Bazı şirketler borsada işlem görüp kar elde etse dahi temettü dağıtımı yapmayabilir. Bu sebeple temettü geliri elde etmek isteyenler tarafından yatırımların dikkatli yapılmasında fayda vardır.

Temettü Geliri Nedir?

Temettü, diğer anlamıyla kar payı, ortaklıkla yönetilen şirketlerin ya da işletmelerin dönem içerisinde elde etmiş oldukları kardan ortakların pay alma hakkına denir. Temettü geliri ise bu alınan payın kendisi anlamına gelir.

Her bir ortağa elindeki hisse senedinin miktarına uygun olarak bir pay verilir. Bu kar payı, nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtılabilir. Şirket eğer bedelsiz şekilde sermaye artırımına yönelirse kar payını, pay senedi olarak verecektir.

Şirket tarafından temettü dağıtılıp dağıtılmayacağı, bu dağıtımın miktarı ve tarihi yönetim kurulunun teklifi ile şirket genel kurulunca belirlenir.

Temettü Geliri Nasıl Elde Edilir?

Borsada alım satım yapmak dışında temettüler ile yatırımcılar, iki yönlü gelir imkanı bulurlar. Sadece kar payı dağıtımından yararlanabilmek amacıyla ödemelerden bir gün önce hisse satın alımı, yatırımcılar arasında yaygındır. Bir şirketin hissedarı yani hisse senedi sahibi olmanız durumunda, temettü gelirinizi alma hakkınız bulunur. Bu hissedarlık yoluyla şirketin belirlemiş olduğu temettü dağıtım gününde, tüm pay sahiplerine payları oranında ödeme yapılır.

Yatırımcılara yapılacak olan ödeme, şirketin söz konusu dönem içerisindeki net karından vergiler ve giderler düşülerek yapılır. Kar payı alabilmek için ödemenin yapıldığı gün, pay senedinin mutlaka elinizde bulunması gerekmektedir. Ödeme gününden bir gün önce dahi hisse satışı gerçekleştirilirse, temettü dağıtımından faydalanılamaz.

Kar payı, dağıtım kararının verildiği genel kurulda karar bağlanması şartıyla eşit ya da farklı tutarlardaki taksitler halinde ödenebilir. Taksit sayısı da yine genel kurul tarafından veya genel kurulun açık olarak yetkilendirmesiyle yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Temettü Geliri Nasıl Hesaplanır?

Temettü hesaplanmasında örnekleme yolu izlenmesi, hesaplamanın daha kolay anlaşılmasını mümkün kılar. Bu sebeple bir şirket üzerinden hesaplama yöntemi yaparak daha rahat ilerlenebilir. Öncelikle bilinmesi gereken şey, temettü geliri hesaplamasında hisse senetlerinin ölçümünün nominal değerlere göre yapıldığıdır. Bu değer borsada 1 TL'dir. Bu bilgi üzerinden gidilirse;

Örneğin D şirketinin %40 oranında kar payı ödemesi yapacağı ve hissedarın da 100 adet hissesi bulunduğunu düşünelim. Bu durumda hisse başına 40 kuruş temettü ödemesi alınacaktır. Ancak ödeme sonrasında hisse fiyatları pay başına temettü kadar düşer. Bu durumda 10 TL değerindeki hisse artık 60 kuruştan işlem görecektir.



