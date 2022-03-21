FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Temettü verimi nedir? Temettü verimliliği nasıl hesaplanır?

Temettü verimi nedir? Temettü verimliliği nasıl hesaplanır?

18.03.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temettü, işletmelerin elde ettiği kâr miktarından, şirket ortaklarına pay verilmesi anlamını taşır. Temettü verimi ise şirketlerin kâr düzeylerine göre belirlenen bir orandır. Peki, temettü verimi nasıl hesaplanır ve bir şirketin temettü verim oranı kaç olmalıdır? İşte cevapları...

Temettü verimi nedir? Temettü verimliliği nasıl hesaplanır?

Temettü, işletmelerin elde ettiği dönemlik kâr miktarından hisse senedi ya da nakit olarak şirket ortaklarına pay vermesidir. Temettü oranları ise şirket ve firmaların yıl sonu bilançolarına bağlı olarak belirlendiği için yatırımcılar tarafından özenle takip edilir. Genel olarak bir şirketin yıllık dönemdeki kârı o şirketin yatırımcılarına ödeyeceği kâr oranının belirlenmesinde etkili bir rol oynar.
Peki, şirketlerin temettü verim oranı kaç olmalıdır ve bu oran nasıl artırılır? İşte tüm bu soruların cevapları…

Temettü Verimi Nedir?

Şirketlerin dönem içinde elde ettiği kazançtan verdiği kâr payı temettü olarak isimlendirilir. Temettü verimi ise şirketlerin hisse senedi fiyatlarına göre ne kadar temettü dağıttığını belirleyen oranlardır. Özellikle herhangi bir hissenin temettü verimliliği, borsada temettü yatırımı yapmayı düşünen kişiler için başlıca araştırma konuları arasında yer alır.

Temettü Verimliliği Nasıl Hesaplanır?

Temettü verimi, hisse başına düşen kâr payı oranının hisse fiyatına bölünmesi yoluyla hesaplanan bir verim oranıdır. Şirketler için oldukça önemli olan temettü verimi hesaplarında dikkat edilmesi gereken birkaç faktör bulunur. Bunlardan ilki, hisse senedi fiyatının, güncel fiyatlar temel alınarak değil, maliyeti oluşturan rakamlar temel alınarak hesaplanması gerektiğidir. Ayrıca temettü verimi hesaplaması yaparken, hisse senetlerine verilen temettü miktarını, hisse senedi fiyatına bölebilirsiniz.

Bu yüzden yatırımcıların temettü verimliliği oranı birbirinden farklı olabilir. Şirketlerin temettü verimliliği karşılaştırmalarında ise temel alınan hisse fiyatı, çoğunlukla yıl başındaki fiyat veya hesaplama yapılan tarihe dek oluşan ortalama fiyattır. Temettü verimliliği hesaplama işleminin sonucunda ise sahip olunan hisseden senelik yüzde kaç oranda temettü alındığını tespit edebilir ve şirketlerin verimliliklerini karşılaştırarak yatırımlarınızı şekillendirebilirsiniz.

(Dağıtılan Temettü Tutarı / Piyasa Değeri)100 veya (Hisse Başına Temettü / Hisse Fiyatı)100 formülü ile hesaplanır.

Temettü Verim Oranı Kaç Olmalı?

Temettü verim oranı şirketlere göre farklılık gösterir. Bu doğrultuda, herhangi bir şirket için tek bir rakamdan bahsetmek mümkün değildir. Bu oran, özellikle uzun süreli yatırım yapan şirketler için son derece önemlidir. Elde edilen kâr payı, hisse senetlerinden alınır. Hisse başına düşen maliyet azaldıkça hisse fiyatlarındaki dalgalanma oranlarından etkilenme ihtimali düşer.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP’den asgari ücret teklifi: Yılda 2 kez…CHP’den asgari ücret teklifi: Yılda 2 kez…
Motorine dev zam: Tam 1,96 kuruş...Motorine dev zam: Tam 1,96 kuruş...
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? ‘Müdahale etmek lazım’Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? ‘Müdahale etmek lazım’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

Emekli olan herkes merak ediyor!

Emekli olan herkes merak ediyor!

Araba alacaklar ağustos ayına dikkat! ÖTV’de matrahlar…

Araba alacaklar ağustos ayına dikkat! ÖTV’de matrahlar…

Otobüs ve uçak biletlerine büyük zam! Sosyal medya sessiz kalmadı: 'Anne ben nasıl eve geleceğim'

Otobüs ve uçak biletlerine büyük zam! Sosyal medya sessiz kalmadı: 'Anne ben nasıl eve geleceğim'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hastaneden bile çıplak pozunu paylaştı! “Çalışmayı asla...”

Hastaneden bile çıplak pozunu paylaştı! “Çalışmayı asla...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.