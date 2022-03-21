Temettü verimi nedir? Temettü verimliliği nasıl hesaplanır?

Temettü, işletmelerin elde ettiği dönemlik kâr miktarından hisse senedi ya da nakit olarak şirket ortaklarına pay vermesidir. Temettü oranları ise şirket ve firmaların yıl sonu bilançolarına bağlı olarak belirlendiği için yatırımcılar tarafından özenle takip edilir. Genel olarak bir şirketin yıllık dönemdeki kârı o şirketin yatırımcılarına ödeyeceği kâr oranının belirlenmesinde etkili bir rol oynar.

Peki, şirketlerin temettü verim oranı kaç olmalıdır ve bu oran nasıl artırılır? İşte tüm bu soruların cevapları…

Temettü Verimi Nedir?

Şirketlerin dönem içinde elde ettiği kazançtan verdiği kâr payı temettü olarak isimlendirilir. Temettü verimi ise şirketlerin hisse senedi fiyatlarına göre ne kadar temettü dağıttığını belirleyen oranlardır. Özellikle herhangi bir hissenin temettü verimliliği, borsada temettü yatırımı yapmayı düşünen kişiler için başlıca araştırma konuları arasında yer alır.

Temettü Verimliliği Nasıl Hesaplanır?

Temettü verimi, hisse başına düşen kâr payı oranının hisse fiyatına bölünmesi yoluyla hesaplanan bir verim oranıdır. Şirketler için oldukça önemli olan temettü verimi hesaplarında dikkat edilmesi gereken birkaç faktör bulunur. Bunlardan ilki, hisse senedi fiyatının, güncel fiyatlar temel alınarak değil, maliyeti oluşturan rakamlar temel alınarak hesaplanması gerektiğidir. Ayrıca temettü verimi hesaplaması yaparken, hisse senetlerine verilen temettü miktarını, hisse senedi fiyatına bölebilirsiniz.

Bu yüzden yatırımcıların temettü verimliliği oranı birbirinden farklı olabilir. Şirketlerin temettü verimliliği karşılaştırmalarında ise temel alınan hisse fiyatı, çoğunlukla yıl başındaki fiyat veya hesaplama yapılan tarihe dek oluşan ortalama fiyattır. Temettü verimliliği hesaplama işleminin sonucunda ise sahip olunan hisseden senelik yüzde kaç oranda temettü alındığını tespit edebilir ve şirketlerin verimliliklerini karşılaştırarak yatırımlarınızı şekillendirebilirsiniz.

(Dağıtılan Temettü Tutarı / Piyasa Değeri)100 veya (Hisse Başına Temettü / Hisse Fiyatı)100 formülü ile hesaplanır.

Temettü Verim Oranı Kaç Olmalı?

Temettü verim oranı şirketlere göre farklılık gösterir. Bu doğrultuda, herhangi bir şirket için tek bir rakamdan bahsetmek mümkün değildir. Bu oran, özellikle uzun süreli yatırım yapan şirketler için son derece önemlidir. Elde edilen kâr payı, hisse senetlerinden alınır. Hisse başına düşen maliyet azaldıkça hisse fiyatlarındaki dalgalanma oranlarından etkilenme ihtimali düşer.



