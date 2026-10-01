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Vatandaşlık maaşında başvuru öncesi dikkat! Uzman isim detayları anlattı

Dar gelirli ailelere yönelik yeni destek modelinde hazırlıklar sürüyor. Pilot uygulamanın başlayacağı tarih ve yararlanma kriterleri merak edilirken, SGK Uzmanı Murat Bal sistemin işleyişine ilişkin dikkat çeken ayrıntıları anlattı.

Vatandaşlık maaşında başvuru öncesi dikkat! Uzman isim detayları anlattı
Aleyna Türkmen

Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen ve resmi adı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi olan uygulamaya ilişkin çalışmalar sürüyor. Mevzuat hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sistemin önümüzdeki aylarda Meclis gündemine gelmesi beklenirken, uygulamanın ilk aşamasında pilot çalışma yapılması planlanıyor.

SGK Uzmanı Murat Bal, sistemin temel amacının dar gelirli, yoksul, geliri olmayan veya çok düşük gelire sahip ailelere destek sağlamak olduğunu belirtti. Sisteme ilişkin tüm kriterlerin henüz kesinleşmediğini ifade eden Bal, pilot uygulamanın 2026 Ekim ayından itibaren başlayacağını, uygulamanın kapsamının ise 2027'den sonra netleşmesinin beklendiğini söyledi.

Bal, özellikle aile içindeki gelir düzeyinin önemli bir kriter olacağını belirterek, “Burada en önemli konu ailenin içinde gelirin düşük olması. Buradaki gelirin ne kadar olacağının henüz şu anda belli değil” dedi.

Vatandaşlık maaşında başvuru öncesi dikkat! Uzman isim detayları anlattı 1

ÇOCUK, ENGELLİ VE YAŞLI BULUNAN AİLELER ÖNE ÇIKABİLECEK

Sistemin yalnızca gelir durumuna göre değerlendirilmesi beklenmiyor. Bal’ın verdiği bilgilere göre, geliri düşük ailelerde çocuk, engelli veya yaşlı bireylerin bulunması aile açısından avantaj sağlayabilecek.

Bal, bu unsurların diğer sosyal yardımlarla da koordineli şekilde değerlendirileceğini belirterek, ailede çocuk yardımı veya engelli maaşı alınması halinde yeni desteğin buna göre düzenlenebileceğini ifade etti.

Sosyal yardımların kişilerin çalışma hayatından uzaklaşmasına yol açmaması gerektiğinin de altını çizen Bal, devletin pilot uygulama kapsamında bu dengeyi sağlamaya çalışacağını söyledi. Bal, özellikle ailede çocuk, engelli veya yaşlı bulunmasının avantaj sağlayabileceğini yineledi.

Vatandaşlık maaşına hak kazanan kişilerin diğer sosyal yardımlardan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda ise henüz kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Bal, çocuk yardımı ve engelli maaşının bu desteğe engel olacağını düşünmediğini, diğer sosyal yardımların ise ayrıca değerlendirileceğini belirtti.

Vatandaşlık maaşında başvuru öncesi dikkat! Uzman isim detayları anlattı 2

ÖDEME TUTARI İÇİN ASGARİ ÜCRET DETAYI

Pilot uygulamanın sistemin nasıl işleyeceğini göstermesi açısından kritik olduğunu belirten Bal, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve olumlu sonuçlara göre kanunun şekilleneceğini ifade etti.

Bal, sistemin 2027 yılının ilk yarısında hayata geçmesini beklediğini ve ciddi bir ödeme yapılabileceğini düşündüğünü söyledi. Ödeme miktarının belirlenmesinde asgari ücretin de baz alınabileceğini belirten Bal, bu konudaki detayların henüz kesinleşmediğini özellikle vurguladı.

Uygulamada gelir testi de önemli bir aşama olacak. HaberTürk yayınına konuşan SGK Uzmanı Murat Bal, süreçte desteğe başvurmak isteyen ailelerin öncelikle e-Devlet üzerinden başvuru yapacağını, ardından gelir testi uygulanacağını ve test sonucuna göre maaş bağlanıp bağlanmayacağının belirleneceğini anlattı.

Bal, GSS ve diğer bazı uygulamalarda da gelir testi yapıldığını hatırlatarak, yeni sistemde de ailede kişi başına düşen gelir üzerinden değerlendirme yapılacağını düşündüğünü söyledi. Ancak kesin kriterlerin kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte tüm ayrıntıların netleşeceğini ifade etti.

Vatandaşlık maaşında başvuru öncesi dikkat! Uzman isim detayları anlattı 3

SİSTEMDE İSTİHDAM ODAĞI DA OLACAK

Vatandaşlık maaşına ilişkin öne çıkan başlıklardan biri de sistemin istihdamla birlikte yürütülmesi. Sosyal yardımların, kişilerin çalışmaktan uzaklaşmasına neden olmaması gerektiğini belirten Bal, desteğin yanında çalışma hayatına katılımı artıracak uygulamaların da devreye alınabileceğini söyledi.

Bal, bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR'un birlikte yürüteceği bir uygulama olabileceğini belirtti. Özellikle destekten yararlanacak ailelerde meslek kursları, iş edindirme ve iş önerme gibi farklı mekanizmaların devreye alınabileceğini ifade eden Bal, amaçlarının kişilerin çalışma hayatından uzaklaşmasını önlemek olduğunu kaydetti.

Bal, sosyal yardımların aileleri desteklemesi gerektiğini ancak aynı zamanda çalışma hayatından kopuşa yol açmaması gerektiğini vurguladı.

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