TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 02 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 27 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 325,00 TL’den başladı. Seans içinde 325,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 315,00 TL görüldü ve günü 318,00 TL’den kapattı.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 27 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,40 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,00 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,13 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 318,00 TL, 322,50 TL, 321,25 TL, 330,50 TL, 333,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 318,00 TL – 333,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 27 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 326,44 TL, 52 günlük ortalama 296,51 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 313,00 TL ve 308,00 TL destek, 328,00 TL ve 338,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.