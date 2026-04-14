FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

10 ton saçılacak! 22 yıldır bu işi yapıyorlar

Bu yıl 486'ncısı düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde saçılacak mesir macunları, kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

10 ton saçılacak! 22 yıldır bu işi yapıyorlar

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde çalışan 12 kadın, asırlık geleneğin yaşatılması için yoğun mesai harcıyor. Bu yıl saçılacak 10 ton mesir macunu için kazanların başına geçen kadınlar, üretime su, şeker ve limon tuzunu kaynatarak başlıyor.

10 ton saçılacak! 22 yıldır bu işi yapıyorlar 1

41 ÇEŞİT BAHARAT BULUNUYOR

Bal kıvamına gelen karışım ocaktan alındıktan sonra bir gün dinlendiriliyor. Dinlendirilen macun, 41 çeşit baharatın bulunduğu tezgahlarda kadınlar tarafından harmanlanıyor.

Kadınlar, elde edilen mesiri makas yardımıyla keserek fişek ve çubuk haline getiriyor, ardından paketleyerek saçım törenine hazır hale getiriyor.

10 ton saçılacak! 22 yıldır bu işi yapıyorlar 2

KATKI MADDESİ YOK!

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, mesir macununun yalnızca bir şekerleme olmadığını, ürünün içinde 41 çeşit baharat bulunduğunu ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadığını söyledi.
10 ton saçılacak! 22 yıldır bu işi yapıyorlar 3

Mesirin Manisa ve Türkiye için önemli bir tanıtım değeri taşıdığını, aynı zamanda şifa, sevgi, kardeşlik ve barışı simgelediğini dile getiren Tanık, mesir macunu ve festivalinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını ve ürünün Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu hatırlattı.
10 ton saçılacak! 22 yıldır bu işi yapıyorlar 4

22 YILDIR İMALATHANEDELER

Mesir macununu hazırlayan kadın çalışanlardan 56 yaşındaki Birgül Arga ise 22 yıldır imalathanede görev aldığını anlatarak, halka şifa dağıtmak için emek verdiklerini ifade etti.
10 ton saçılacak! 22 yıldır bu işi yapıyorlar 5

10 ton saçılacak! 22 yıldır bu işi yapıyorlar 6

10 ton saçılacak! 22 yıldır bu işi yapıyorlar 7
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
macun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.