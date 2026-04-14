Türkiye’nin dev ayakkabıcısıydı: 78 yıllık marka iflas etti!

Türkiye’nin köklü ayakkabı markası Yeşil Kundura’nın yeni unvanı ile faaliyet gösterdiği HK Kundura iflas etti.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

2025 yılında Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan HK Kundura, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato talebinde bulundu.

3 AYLIK SÜREYİ AŞAMAMIŞTI

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici süre kararı verdi. Temmuz ayındaki üç aylık geçici süre sonrası iki ay daha iflas koruması alan şirket, bu süreçte de darboğazı aşamayarak iflas etti.

1948’DE TEMELİ ATILMIŞTI

Çeşitli illerde onlarca franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018'de yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etmişti. Mahkeme şirkete yönelik yeni haciz uygulanmasını yasaklamıştı. Şirket, 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını düzeltmişti. Yeşil Kundura'nın temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede atılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bekarsa 2 asgari ücret, evliyse 3 asgari ücret maaş: Köye dönene çiftlikBekarsa 2 asgari ücret, evliyse 3 asgari ücret maaş: Köye dönene çiftlik
Bakan Şimşek toplantı trafiğine giriyor!Bakan Şimşek toplantı trafiğine giriyor!

En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

