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TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 03 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO), 03 Ağustos Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 31 Temmuz Cuma 2026 kapanış verilerine göre 272,50 TL kapanış, %4,61 değişim ve 1,35 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 03 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 2,92%
AKSEN -2,94%
ALARK 0,10%
AEFES -0,91%
ASELS 1,41%
ASTOR 2,78%
BTCIM 0,62%
BIMAS 1,89%
BRSAN -1,23%
CANTE 0,84%
CIMSA -2,99%
CCOLA 0,61%
DSTKF -5,28%
ECILC 2,94%
EFOR -2,90%
EKGYO 1,02%
ENKAI 2,76%
EREGL 0,33%
FROTO 4,43%
GARAN 0,24%
GUBRF -0,62%
GLRMK 1,08%
HEKTS 0,69%
ISCTR 3,66%
KRDMD 0,78%
KTLEV -0,83%
KCHOL 2,82%
KUYAS 2,01%
MIATK 0,06%
MGROS 0,40%
OYAKC -2,96%
PASEU 3,33%
PGSUS 2,89%
PETKM 0,58%
SAHOL 2,67%
SASA -0,40%
SISE 0,97%
HALKB 4,76%
TAVHL 1,49%
TOASO 4,61%
TRMET -2,89%
TUPRS 2,52%
TRALT -4,37%
THYAO 1,87%
TTKOM 0,59%
TCELL -1,53%
TURSG 0,32%
ULKER -1,82%
VAKBN 1,18%
YKBNK 5,68%
Hande Dağ

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde güne 261,25 TL’den başladı. Seans içinde 273,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 258,00 TL görüldü ve günü 272,50 TL’den kapattı.
TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 31 Temmuz Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,61 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,35 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,09 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 272,50 TL, 260,50 TL, 271,75 TL, 264,25 TL, 272,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 260,50 TL – 272,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 31 Temmuz Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 290,76 TL, 52 günlük ortalama 301,29 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 264,00 TL ve 256,00 TL destek, 276,00 TL ve 280,00 TL direnç noktalarıdır.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 03 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 03 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
314
14.307.510.787,00
% 1.87
18:10
ASELS
342.25
12.077.916.762,75
% 1.41
18:10
AKBNK
63.4
11.316.826.692,95
% 2.92
18:10
TRALT
44.16
9.741.645.471,86
% -4.37
18:10
ASTOR
295.5
9.343.497.050,25
% 2.78
18:10
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