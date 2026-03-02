TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 03 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 02 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 294,00 TL’den başladı. Seans içinde 314,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 294,00 TL görüldü ve günü 313,75 TL’den kapattı.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 02 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,34 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,74 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,40 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 313,75 TL, 318,00 TL, 322,50 TL, 321,25 TL, 330,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 313,75 TL – 330,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 02 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 326,09 TL, 52 günlük ortalama 297,90 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 307,33 TL ve 301,67 TL destek, 324,33 TL ve 335,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.