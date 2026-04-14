Emekli için 100 bin TL'ye varan promosyon: EYT'lileri işaret etti

Milyonlarca emekli, Ocak ayındaki maaş zamlarının ardından emekli promosyonlarını takip ediyor. Promosyon rakamları bankadan bankaya değişiklik gösterirken bazı bankalarda tutar ciddi şekilde yükseldi. Bir yandan da ilave kampanyalarla emeklinin elde edebileceği rakam çok daha yukarılara çıkabiliyor. İşte emekli banka promosyonu ile ilgili son gelişmeler...

"100 BİN LİRAYI BULAN PROMOSYONLAR"

A Para canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem promosyonlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Promosyon tabii Ocak ayında maaşların artmasıyla birlikte bankaların vereceği promosyonlar da arttı.

Bütün bankalar ellerinden gelen tüm kampanyaları düzenliyorlar emekli müşterilerini arttırabilmek için. Dolayısıyla bu kampanyalarda rakamlar yükselmeye başladı. 50 bin liraya kadar yükseldi promosyonlar 3 yıllık için. Artı 50.000 liralık da faizsiz kredi veriyor bankalar. Dolayısıyla promosyon alacak bir emekliye faydası 100 bin lirayı bulmuş oluyor bu konunun. O 50.000 lirası nakit, 50.000 lirasını da faizsiz kredi olarak düşünürsen 100.000 lirayı bulan promosyonlardan bahsediyoruz.

Şu anda Nisan ayı itibarıyla milyonlarca emekli için promosyonu yenileme dönemi de gelmiş oldu. Özellikle de EYT'liler için. Çünkü EYT 2023'ün Şubat ayında yasalaşmıştı, Nisan'dan itibaren de emekliler emekli olmaya başladılar ve ilk maaşlarını Nisan'dan itibaren aldılar. Dolayısıyla baktığın zaman Nisan 2023'ten bugüne yaklaşık 3 yıl geçti. Dolayısıyla ilk kez emekli olan EYT'liler ilk maaşlarını aldıkları tarihten bu yana 3 yılı da doldurmuş oldular ve promosyonlarını yenileyecekler. Bunların da sayısının 2 milyonu geçtiği söyleniyor. Dolayısıyla bu 2 milyon EYT'li emekli için de yeni bir promosyon dönemi başladı.

KİMLER PROMOSYON ALABİLİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumundan banka yoluyla maaş alan herkes promosyon alıyor. Bunun içinde kimler var? Emekliler var, dul yetimler var, işte gaziler, şehit yakınları vesaire. Sosyal Güvenlik Kurumunun maaş aylık ödediği, ödenek ödediği herkes için bankaya para yatırıyor ve o yatırılan para karşılığında promosyon alınabiliyor.

PROMOSYON ŞARTLARI NE?

Ben ödeneğimi ya da aylığımı 3 yıl boyunca sizin bankanızdan alacağım; tek şart bu aslında. Yani bu sözü veriyorsunuz, imzanızı atıyorsunuz, bir sözleşme yapıyorsunuz. Bu dönülmez, cayılmaz bir sözleşme de değil. Netice itibarıyla bu sözleşmeden cayabilir ve dönebilirsiniz. Ama 3 yıl söz verdiğiniz zaman o 3 yılın karşılığında size vadedilen promosyonu alıyorsunuz. Bunun bir alt limiti var. İşte 5.000 TL ile 12.000 TL arasında maaşa göre değişen bir alt limiti var. Ama üst tarafta bir limit yok. Bankalar istedikleri parayı verebilirler. Orada bir sınır yok.

BANKA DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Evet. Yani emekli ya da diğer hak sahipleri istedikleri bankadan maaşlarını alabilirler ve bu değişikliği de e-Devlet üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz. Tabii maaş gününden hemen bir gün önce filan yapmamak lazım. Bir süre önce yaparsanız o maaş gününe de yetişir. O bankaya yatar. Ama promosyon aldığınız bankayı değiştirmek mümkün mü? Evet, o da mümkün. Dediğim gibi az önce 3 yıl söz vermişsinizdir ama cayma hakkını kullanırsınız, cayarsınız o sözleşmeden. Kalan kısmı iade edersiniz ve promosyonu başka bir bankadan daha yüksek promosyon alabilirsiniz.

BANKA SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İşte 100.000 liraları bulan o promosyonları vermek için bankalar bir yandan da çok ciddi kampanyalar düzenliyor ama 100.000 lirayı verirken aynı zamanda bazı şartlar öne sürüyor. İşte benim ürünlerimi kullanacaksın; birinci şartlardan birisi bu. İşte kredi kullanacaksın, kredi kartımı kullanacaksın vesaire. İkincisi işte buraya otomatik ödeme fatura talimatı vereceksin. Üçüncüsü buraya başka emeklileri getireceksin gibi birçok şart öne koşuyor. Siz ya bana işte 50.000 TL veriyormuş hemen gideyim alayım diye imzalarsanız ya da buradan mobil bankacılıktan bu başvuruyu yaparsanız bu şartları görmeden yaparsanız sonra karşınıza çıktığı zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Netice itibarıyla sizinle bir kredi anlaşması yapar ve o kredi bitmeden bankayı değiştirmeniz de zorlaşır. Ama mümkün değil demiyorum. Çünkü bu konuda tüketici hakem heyetlerinin de kararları var. Onu da söyleyeyim. Çünkü bankalar bazen ya benim işte kredimi kullandın maaşını buradan taşıyamazsın diyorlar ama tüketici hakem heyetlerinde bunun aksi kararlar çıkıyor. O yüzden de banka seçerken önümüze konulan şartlara güzelce bakalım. O şartları okuyup anlayalım. Kabul ediyorsak imzalayalım. Her şey para değil. Sonra sıkıntı yaşamamak için"