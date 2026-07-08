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TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 09 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO), 09 Temmuz Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 08 Temmuz Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 297,75 TL kapanış, %-0,42 değişim ve 1,12 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 09 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -4,01%
AKSEN -0,95%
ALARK -3,67%
AEFES -1,85%
ASELS -1,57%
ASTOR -2,38%
BTCIM -6,34%
BIMAS 0,40%
BRSAN -4,08%
CANTE -3,10%
CIMSA -4,04%
CCOLA -1,58%
DSTKF -2,55%
ECILC -4,40%
EFOR 1,16%
EKGYO -2,58%
ENKAI -1,59%
EREGL -3,20%
FROTO -2,65%
GARAN -2,98%
GUBRF -5,24%
GLRMK -3,43%
HEKTS -3,85%
ISCTR -2,56%
KRDMD -3,30%
KTLEV 5,00%
KCHOL -2,75%
KUYAS -5,01%
MIATK -9,97%
MGROS -1,39%
OYAKC -3,76%
PASEU -3,26%
PGSUS -4,65%
PETKM 0,31%
SAHOL -3,02%
SASA -3,46%
SISE -3,57%
HALKB -3,45%
TAVHL -3,12%
TOASO -0,42%
TRMET -3,39%
TUPRS -0,58%
TRALT -1,82%
THYAO -4,67%
TTKOM -3,37%
TCELL -2,59%
TURSG 1,33%
ULKER -2,36%
VAKBN -4,69%
YKBNK -3,67%
Recep Demircan

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde güne 298,75 TL’den başladı. Seans içinde 301,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 291,25 TL görüldü ve günü 297,75 TL’den kapattı.
TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,42 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,12 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,76 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 297,75 TL, 299,00 TL, 301,50 TL, 302,00 TL, 306,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 297,75 TL – 306,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 08 Temmuz Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 315,90 TL, 52 günlük ortalama 305,99 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 294,00 TL ve 291,00 TL destek, 303,00 TL ve 309,00 TL direnç noktalarıdır.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 09 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 09 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
332
30.685.448.792,75
% -4.67
18:10
ASELS
377
17.789.653.135,00
% -1.57
18:10
ASTOR
317.5
11.602.764.352,25
% -2.38
18:10
AKBNK
70.65
10.464.700.934,25
% -4.01
18:10
TUPRS
256.5
10.307.881.514,25
% -0.58
18:10
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