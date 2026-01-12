TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 13 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde güne 276,50 TL’den başladı. Seans içinde 282,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 274,00 TL görüldü ve günü 280,25 TL’den kapattı.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,54 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,08 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,87 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 280,25 TL, 276,00 TL, 276,00 TL, 280,75 TL, 277,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 276,00 TL – 280,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 12 Ocak Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 256,16 TL, 52 günlük ortalama 243,21 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 277,33 TL ve 274,67 TL destek, 281,33 TL ve 282,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.