Evlilik kredisi kullananlar dikkat! Erdoğan duyurdu: "Tamamını hibe edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tatilin 1,5 günün daha eklenmesiyle birlikte 9 güne çıkarıldığını ifade etti.

"TAMAMINI HİBE EDECEĞİZ"

Erdoğan, evlilik kredisi kullanan çiftlerle ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlilik Kredisi Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır