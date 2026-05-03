Kapat
4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. 200 kilometre hıza uygun inşa edilen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi ile yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin Tarsus tünel geçişinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Uraloğlu, gazetecilere, projenin Mersin'den başlayıp Gaziantep'e kadar giden 312 kilometrelik hızlı demir yolu hattından oluştuğunu söyledi.

Projenin hem kuzeye hem de doğuya doğru devamını planladıklarını anlatan Uraloğlu, projenin Tarsus geçişindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, projenin Tarsus merkezinden geçen bölümüyle ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Demir yolumuz esasında şehrimizi bir anlamda ikiye bölen bir yapıya sahip. Daha çok hemzemin geçitlerin bulunduğu bir bölge. Biz burada yaptığımız değerlendirmede hem şehrin içerisinde insanımız bavuluyla yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle, 2 bin 400 metrelik bir bölümü tamamen yeraltına alarak, üstündeki kesimi hayatın bütünleşmesine, sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk."

Söz konusu hizmetle 90-100 bin metrekarelere varan bir alanı kazandıklarına dikkati çeken Uraloğlu, bu yatırımın kıymetli bir imalat olduğunu ifade etti.

"OVAKÖY'DEN FAV LİMANI'NA, BASRA KÖRFEZİ'NE KADAR GİDECEK OLAN BİR HATTAN BAHSEDİYORUZ"

Mersin'de bütün ulaşım modlarında çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Demir yolunda inşallah Mersin ile Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yapıp hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, projenin aynı zamanda kuzeye doğru da gideceğini, mevcutta bir hattın olduğunu belirterek, "Aksaray-Ulukışla Yenice arasındaki hızlı tren hattının ihalesini yaptık. İlk etapta baktığımızda Gaziantep'ten başlayıp Kapıkule'ye kadar giden ama ilerleyen zamanda da Güneydoğu'dan Ovaköy'den Fav Limanı'na, Basra Körfezi'ne kadar gidecek olan bir hattan bahsediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

KALKINMA YOLU PROJESİ İLE ENTEGRE OLACAK

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi sadece bölgesel bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası lojistik ağlara entegre edecek stratejik bir koridorun parçası olacak.

Söz konusu hat, ilerleyen süreçte Ovaköy üzerinden Basra Körfezi'ne kadar uzanan Kalkınma Yolu Projesi ile entegre olacak ve bu entegrasyonla Fav Limanı'na gelen yükler, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Mersin Limanı ise bu sürecin Akdeniz'e açılan en önemli lojistik kapılarından biri olarak öne çıkacak.

YAKLAŞIK 6,5 SAAT OLAN SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

200 kilometre hıza uygun inşa edilen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi ile yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Proje tamamlandığında yılda ortalama 3 milyonun üzerinde yolcu ve 37 milyon ton civarında yük taşıması öngörülüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Gaziantep Adana Mersin Osmaniye hızlı tren Abdulkadir Uraloğlu
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

