TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 15 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 14 Aralık 2025 tarihinde güne 235,20 TL’den başladı. Seans içinde 240,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 235,10 TL görüldü ve günü 240,00 TL’den kapattı.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 14 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,48 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,02 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 4,27 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 240,00 TL, 234,20 TL, 234,00 TL, 236,40 TL, 243,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 234,00 TL – 243,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 14 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 232,80 TL, 52 günlük ortalama 246,66 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 235,00 TL ve 230,00 TL destek, 244,00 TL ve 248,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.