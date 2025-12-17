TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 18 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 17 Aralık 2025 tarihinde güne 245,30 TL’den başladı. Seans içinde 249,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 242,10 TL görüldü ve günü 247,40 TL’den kapattı.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 17 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,61 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,24 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 5,02 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 247,40 TL, 245,90 TL, 244,10 TL, 240,00 TL, 234,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 234,20 TL – 247,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 17 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 234,81 TL, 52 günlük ortalama 245,14 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 238,33 TL ve 229,67 TL destek, 251,33 TL ve 255,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.