TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 23 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 20 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 331,00 TL’den başladı. Seans içinde 335,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 328,50 TL görüldü ve günü 331,25 TL’den kapattı.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 20 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,15 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,92 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,77 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 331,25 TL, 330,75 TL, 335,25 TL, 335,25 TL, 348,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 330,75 TL – 348,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 20 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 323,89 TL, 52 günlük ortalama 288,45 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 324,67 TL ve 318,33 TL destek, 342,67 TL ve 354,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.