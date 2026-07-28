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TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 29 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO), 29 Temmuz Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 28 Temmuz Salı 2026 kapanış verilerine göre 264,25 TL kapanış, %-3,03 değişim ve 1,87 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 29 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,98%
AKSEN 0,47%
ALARK 0,29%
AEFES 4,21%
ASELS -0,69%
ASTOR -4,31%
BTCIM 0,77%
BIMAS 1,63%
BRSAN 0,80%
CANTE -1,60%
CIMSA -0,71%
CCOLA 3,14%
DSTKF -9,99%
ECILC -1,79%
EFOR 7,40%
EKGYO -3,75%
ENKAI 0,11%
EREGL 1,39%
FROTO -0,89%
GARAN 0,24%
GUBRF -2,12%
GLRMK -2,45%
HEKTS -1,02%
ISCTR -0,54%
KRDMD 0,14%
KTLEV 0,90%
KCHOL -0,86%
KUYAS -0,44%
MIATK -4,98%
MGROS 1,44%
OYAKC 2,95%
PASEU 5,83%
PGSUS -1,18%
PETKM 0,50%
SAHOL 0,29%
SASA -0,78%
SISE -1,02%
HALKB 2,29%
TAVHL 2,19%
TOASO -3,03%
TRMET -1,57%
TUPRS 0,43%
TRALT -3,73%
THYAO 0,31%
TTKOM -1,33%
TCELL -0,59%
TURSG -1,71%
ULKER -0,99%
VAKBN 0,74%
YKBNK -0,49%
Hande Dağ

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 28 Temmuz Salı 2026 tarihinde güne 280,00 TL’den başladı. Seans içinde 280,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 261,75 TL görüldü ve günü 264,25 TL’den kapattı.
TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 28 Temmuz Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,03 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,87 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,98 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 264,25 TL, 272,50 TL, 281,00 TL, 286,25 TL, 297,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 264,25 TL – 297,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 28 Temmuz Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 296,49 TL, 52 günlük ortalama 303,46 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 253,00 TL ve 242,00 TL destek, 286,00 TL ve 308,00 TL direnç noktalarıdır.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 29 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 29 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
319
18.070.720.396,00
% 0.31
18:10
ASTOR
277.5
11.689.894.373,50
% -4.31
18:10
YKBNK
32.74
8.391.119.041,04
% -0.49
18:10
ASELS
358
8.337.382.040,75
% -0.69
18:10
AKBNK
65.8
8.239.532.636,50
% -0.98
18:10
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