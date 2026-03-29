TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 30 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 27 Mart Cuma 2026 tarihinde güne 273,75 TL’den başladı. Seans içinde 282,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 272,50 TL görüldü ve günü 279,75 TL’den kapattı.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 27 Mart Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,66 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,74 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,66 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 279,75 TL, 272,50 TL, 278,50 TL, 276,25 TL, 284,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 272,50 TL – 284,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 27 Mart Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 282,95 TL, 52 günlük ortalama 291,30 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 272,67 TL ve 266,33 TL destek, 284,67 TL ve 290,33 TL direnç noktalarıdır.

