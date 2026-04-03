Sadri Şener'in Bodrum'daki lüks teknesinde yangın

Devrim Karadağ

Trabzonspor'un eski başkanı, ünlü iş insanı Sadri Şener'in Bodrum'da bakım için karaya alınan lüks motoryatında yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Kumbahçe Mahallesi Tersaneler mevkiindeki bir tersanede bakım için karaya alınan 22 metre boyundaki motoryatta yangın başladı. Yaşanan bir patlama sonrası başladığı iddia edilen yangında motoryatın arka kısmı alevlere teslim oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki diğer teknelere sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Maddi hasarın meydana geldiği motoryatın Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener'e ait olduğu öğrenildi.

