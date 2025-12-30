TOFAS OTO. FAB. (TOASO) 31 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi 30 Aralık Salı 2025 tarihinde güne 247,00 TL’den başladı. Seans içinde 250,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 245,00 TL görüldü ve günü 248,60 TL’den kapattı.

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesi için 30 Aralık Salı 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,36 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,75 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,03 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 248,60 TL, 247,70 TL, 251,75 TL, 247,40 TL, 246,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 246,50 TL – 251,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TOFAS OTO. FAB. (TOASO) hissesinin 30 Aralık Salı 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 241,99 TL, 52 günlük ortalama 242,36 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 245,67 TL ve 243,33 TL destek, 250,67 TL ve 253,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.