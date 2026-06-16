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TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 17 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET), 17 Haziran Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 16 Haziran Salı 2026 kapanış verilerine göre 114,30 TL kapanış, %1,16 değişim ve 0,13 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 17 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,46%
ALARK -2,65%
AEFES 0,19%
ARCLK 0,66%
ASELS 0,93%
ASTOR 4,97%
BTCIM 0,68%
BIMAS -0,06%
BRSAN -2,50%
CANTE 0,00%
CIMSA -0,68%
CCOLA -1,39%
DSTKF -1,42%
DOAS -0,44%
EKGYO 3,16%
ENKAI -0,83%
EREGL 0,10%
FROTO 1,11%
GARAN -0,07%
GUBRF -0,38%
HEKTS 0,25%
ISCTR 0,13%
KRDMD 0,58%
KCHOL 1,93%
KONTR 9,98%
KUYAS -5,17%
MAVI 0,61%
MIATK 0,43%
MGROS -0,07%
OYAKC -0,54%
PASEU -0,45%
PGSUS 2,98%
PETKM 0,05%
SAHOL -0,49%
SASA 1,12%
SISE -0,17%
HALKB -0,37%
TSKB -0,41%
TAVHL 2,40%
TOASO 2,54%
TRMET 1,16%
TUPRS -1,03%
TRALT 0,56%
THYAO 0,08%
TTKOM 0,15%
TCELL -0,44%
TURSG 0,60%
ULKER -0,43%
VAKBN 0,59%
YKBNK -0,15%
Devrim Karadağ

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi 16 Haziran Salı 2026 tarihinde güne 111,80 TL’den başladı. Seans içinde 114,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 111,30 TL görüldü ve günü 114,30 TL’den kapattı.
TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi için 16 Haziran Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,16 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,13 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,11 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 114,30 TL, 111,80 TL, 106,40 TL, 106,10 TL, 108,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 106,10 TL – 114,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesinin 16 Haziran Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 113,30 TL, 52 günlük ortalama 122,19 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 108,67 TL ve 103,33 TL destek, 116,67 TL ve 119,33 TL direnç noktalarıdır.

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 17 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 17 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
326.5
17.824.782.991,50
% 0.23
18:10
ASTOR
296
13.593.345.277,50
% 3.14
18:10
ASELS
394
11.795.466.103,25
% 4.86
18:10
AKBNK
77.1
8.979.027.230,50
% 0.46
18:10
SASA
2.71
8.804.648.848,60
% 0.74
18:10
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