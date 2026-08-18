TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 19 Ağustos Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi 18 Ağustos Salı 2026 tarihinde güne 127,90 TL’den başladı. Seans içinde 128,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 125,60 TL görüldü ve günü 126,10 TL’den kapattı.

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi için 18 Ağustos Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,56 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,38 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,00 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 126,10 TL, 128,10 TL, 126,60 TL, 131,80 TL, 128,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 126,10 TL – 131,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesinin 18 Ağustos Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 130,31 TL, 52 günlük ortalama 121,17 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 124,33 TL ve 122,67 TL destek, 129,33 TL ve 132,67 TL direnç noktalarıdır.

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