TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) 28 Ağustos Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi 27 Ağustos Perşembe 2026 tarihinde güne 143,50 TL’den başladı. Seans içinde 145,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 142,10 TL görüldü ve günü 144,70 TL’den kapattı.

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesi için 27 Ağustos Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,76 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,00 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,97 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 144,70 TL, 142,20 TL, 138,90 TL, 147,00 TL, 143,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 138,90 TL – 147,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hissesinin 27 Ağustos Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 133,77 TL, 52 günlük ortalama 125,21 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 139,00 TL ve 134,00 TL destek, 148,00 TL ve 152,00 TL direnç noktalarıdır.

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