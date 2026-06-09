T.S.K.B. (TSKB) 10 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

T.S.K.B. (TSKB) hissesi 09 Haziran Salı 2026 tarihinde güne 11,79 TL’den başladı. Seans içinde 11,86 TL seviyesine yükseldi, en düşük 11,52 TL görüldü ve günü 11,52 TL’den kapattı.

T.S.K.B. (TSKB) hissesi için 09 Haziran Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,29 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,23 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 19,36 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 11,52 TL, 11,79 TL, 11,54 TL, 11,73 TL, 11,65 TL oldu. Bu dönemde fiyat 11,52 TL – 11,79 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

T.S.K.B. (TSKB) hissesinin 09 Haziran Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 11,77 TL, 52 günlük ortalama 11,80 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 11,00 TL ve 11,00 TL destek, 11,00 TL ve 11,00 TL direnç noktalarıdır.

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