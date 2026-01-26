T.S.K.B. (TSKB) 27 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

T.S.K.B. (TSKB) hissesi 26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde güne 13,15 TL’den başladı. Seans içinde 13,35 TL seviyesine yükseldi, en düşük 12,96 TL görüldü ve günü 13,27 TL’den kapattı.

T.S.K.B. (TSKB) hissesi için 26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,38 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,67 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 50,80 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 13,27 TL, 13,22 TL, 12,99 TL, 13,36 TL, 13,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 12,99 TL – 13,36 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

T.S.K.B. (TSKB) hissesinin 26 Ocak Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 13,13 TL, 52 günlük ortalama 12,94 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 12,33 TL ve 11,67 TL destek, 13,33 TL ve 13,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.