TÜPRAŞ (TUPRS) 03 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde güne 402,75 TL’den başladı. Seans içinde 403,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 390,50 TL görüldü ve günü 392,25 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 02 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,61 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 13,51 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 34,12 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 392,25 TL, 402,75 TL, 400,25 TL, 396,00 TL, 380,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 380,75 TL – 402,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 02 Eylül Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 372,35 TL, 52 günlük ortalama 311,63 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 380,67 TL ve 369,33 TL destek, 402,67 TL ve 413,33 TL direnç noktalarıdır.

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