Kışın vazgeçilmezi tezgahlara indi! Kilosu 900 TL'ye kadar yükseldi

Erfelek ilçesinde üretilen ve kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengi dolayısıyla bölgede "kuzu kestanesi" olarak adlandırılan Erfelek kestanesinin hasadına başlandı. Sezonun ilk kestaneleri tezgahlarda kilogramı iriliklerine göre 500 ila 900 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu.



KAVRULMUŞ KESTANENİN KİLOSU 2 BİN LİRA

Pişirildikten sonra seyyar tezgahlarda satılan kavrulmuş kestanenin ise kilogram fiyatı 2 bin liradan alıcı buluyor. Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, olumlu geçen sezonun kestane rekoltesini artırmasını beklediklerini söyledi.

VERİMDEKİ ARTIŞTA YAĞIŞ VE MÜCADELE ETKİSİ

Hasadına başlanan kestanede verimin iyi göründüğünü aktaran Koca, "Kestane açısından bu yıl mevsim şartları çok olumlu seyretti. Yağışın bol olmasının verimi artırdığını düşünüyoruz. Ayrıca, gal arısı zararlısıyla mücadele için ormanlarımıza salınan avcı böceklerin de bunda etkisi olabilir. Tabii avcı böceklerin sağladığı faydayı seneye daha net anlama imkanımız olacak ancak şu an hasat genel anlamda memnuniyet verici düzeyde." ifadelerini kullandı.

ÜRETİMDE YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Koca, ilçelerinde geçen yıl 100 ton civarında kestane üretimi yapıldığını hatırlatarak, "Bu yıl yüzde 50'ye varan artış bekliyoruz. Çünkü bazı köylerimizde verim çok iyi, bazı köylerimizde ise orta seviyede gözüküyor. İnşallah üreticilerimiz adına güzel bir sezon geçer." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır