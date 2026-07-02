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TÜPRAŞ (TUPRS) 03 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS), 03 Temmuz Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 02 Temmuz Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 239,80 TL kapanış, %1,48 değişim ve 5,85 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TÜPRAŞ (TUPRS) 03 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,13%
AKSEN -0,25%
ALARK 1,33%
AEFES -1,73%
ASELS 3,64%
ASTOR 8,94%
BTCIM 0,33%
BIMAS -1,92%
BRSAN -0,62%
CANTE -1,50%
CIMSA -1,05%
CCOLA 0,85%
DSTKF 1,60%
ECILC 2,94%
EFOR 1,78%
EKGYO 3,19%
ENKAI -1,60%
EREGL 0,89%
FROTO -1,76%
GARAN 0,07%
GUBRF 3,36%
GLRMK 0,77%
HEKTS -0,62%
ISCTR -0,74%
KRDMD -1,11%
KTLEV 6,48%
KCHOL -0,67%
KUYAS 4,08%
MIATK -2,87%
MGROS -4,48%
OYAKC -0,38%
PASEU -9,02%
PGSUS 0,23%
PETKM -0,74%
SAHOL -0,56%
SASA -1,23%
SISE -0,80%
HALKB 3,39%
TAVHL -1,40%
TOASO 0,41%
TRMET 1,76%
TUPRS 1,48%
TRALT 0,08%
THYAO 1,45%
TTKOM -0,41%
TCELL -0,28%
TURSG 0,83%
ULKER -1,06%
VAKBN 0,60%
YKBNK -0,25%
Cansu Çamcı

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde güne 236,10 TL’den başladı. Seans içinde 241,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 235,00 TL görüldü ve günü 239,80 TL’den kapattı.
TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,48 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,85 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 24,46 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 239,80 TL, 236,30 TL, 227,50 TL, 219,30 TL, 219,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 219,20 TL – 239,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 02 Temmuz Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 228,40 TL, 52 günlük ortalama 245,03 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 225,67 TL ve 212,33 TL destek, 245,67 TL ve 252,33 TL direnç noktalarıdır.

TÜPRAŞ (TUPRS) 03 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TÜPRAŞ (TUPRS) 03 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
333.25
23.427.319.552,50
% 1.45
18:10
ASELS
384.75
18.355.156.144,00
% 3.64
18:10
ASTOR
301.75
13.640.796.175,75
% 8.94
18:10
ISCTR
14.82
7.875.998.236,55
% -0.74
18:10
AKBNK
77.95
7.440.073.687,45
% 0.13
18:10
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