TÜPRAŞ (TUPRS) 06 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde güne 240,00 TL’den başladı. Seans içinde 249,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 239,20 TL görüldü ve günü 248,20 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 03 Temmuz Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,50 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,40 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 26,17 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 248,20 TL, 239,80 TL, 236,30 TL, 227,50 TL, 219,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 219,30 TL – 248,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 03 Temmuz Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 228,77 TL, 52 günlük ortalama 244,63 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 228,67 TL ve 209,33 TL destek, 257,67 TL ve 267,33 TL direnç noktalarıdır.

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