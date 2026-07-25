Ünlü iş insanına saldırı! Yanına yaklaşıp defalarca bıçakladı

Kayseri'deki saldırı 22 Temmmuz akşamı Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesinde gerçekleşti. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanınan iş insanı Alaaddin Çağlıköse, bir kafede ağabeyi ve arkadaşları ile oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

Çağlıköse kardeşler Erciyes Üniversitesi Tıp Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde H.Y. isimli şahsın Alaaddin Çağlıköse’nin yanına gelerek bıçaklı saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.