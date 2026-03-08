TÜPRAŞ (TUPRS) 09 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 06 Mart Cuma 2026 tarihinde güne 249,70 TL’den başladı. Seans içinde 263,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 249,50 TL görüldü ve günü 258,00 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 06 Mart Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,54 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 15,62 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 60,99 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 258,00 TL, 246,80 TL, 231,00 TL, 235,00 TL, 224,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 224,80 TL – 258,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 06 Mart Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 225,02 TL, 52 günlük ortalama 218,77 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 235,33 TL ve 212,67 TL destek, 269,33 TL ve 280,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.