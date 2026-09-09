TÜPRAŞ (TUPRS) 10 Eylül Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi 09 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde güne 399,00 TL’den başladı. Seans içinde 418,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 398,00 TL görüldü ve günü 414,25 TL’den kapattı.

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesi için 09 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %5,01 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 16,89 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 41,07 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 414,25 TL, 394,50 TL, 394,25 TL, 388,50 TL, 391,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 388,50 TL – 414,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TÜPRAŞ (TUPRS) hissesinin 09 Eylül Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 387,84 TL, 52 günlük ortalama 329,24 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 396,67 TL ve 379,33 TL destek, 422,67 TL ve 431,33 TL direnç noktalarıdır.

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